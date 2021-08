Cómo una nueva generación de jóvenes en Puerto Rico ha preservado su cubanía

Gran parte de los descendientes cubanos en la isla son hijos de matrimonios mixtos. cjuste@miamiherald.com

Cuando se encuentra en una reunión familiar, a Liz Krystal Díaz Alfonso, de 20 años, se le escucha su acento cubano. En sus momentos de ocio, disfruta de sus canciones, películas y telenovelas cubanas favoritas con un plato de congrí en mano, una mezcla de arroz blanco y frijoles negros.

En su día a día, Liz preserva su cubanía en el archipiélago donde nació y creció, Puerto Rico, así como los hijos y las hijas de quienes emigraron desde Cuba, en su mayoría, durante las décadas del 60 y del 70 tras la revolución cubana.

“Cuando estoy con mis familiares cubanos, me pongo a hablar cubano”, bromeó la hija de una boricua y de un cubano. “Pero cuando estoy con mis familiares boricuas, hablo boricua”.

Cerca de 12 mil personas de origen cubano vivían en Puerto Rico en 2019, de acuerdo con la más reciente Encuesta de la Comunidad del Censo de Estados Unidos en la isla. Esta cifra es dos veces menor que los 26 mil contabilizados en 1970.

Esta migración cubana a la isla se ha fraccionado en cinco oleadas migratorias por razones políticas y económicas, detalla el artículo académico La transformación de las narrativas de vida de los cubanos del oriente en Puerto Rico de la catedrática del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Blanca Ortiz Torres. Aunque el flujo migratorio se ha reducido, no se ha detenido.

Quienes emigraron originalmente a Boriken – nombre originario de Puerto Rico – fueron familias de clase alta de La Habana. Sin embargo, las migraciones más recientes han sido de jóvenes profesionales en búsqueda de crecimiento económico y de reunificación familiar, consigna el artículo académico. Por lo general, oriundos de provincias y de pueblos al oriente de Cuba.

Estos cubanos del oriente de la mayor de las Antillas Mayores se han integrado con mayor velocidad a la sociedad puertorriqueña que los habaneros, encontró el artículo, pues se asemejan más a los boricuas por su personalidad, por su acento y por sus tradiciones.

“A veces a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas les cuesta saber que esa persona [del oriente] es cubana porque como no suena a habanero o a habanera, no te das cuenta de que es cubano o cubana”, expresó.

Incluso, la catedrática explicó a el Nuevo Herald que los cubanos del oriente tienden a sentirse menos discriminados por los puertorriqueños que por los habaneros.

El perfil económico y educativo de los cubanos en Puerto Rico también ha acelerado su integración a la sociedad puertorriqueña, explicó el catedrático del Instituto de Investigación Cubana de la Universidad Internacional de la Florida, Jorge Duany Blanco.

Gran parte de los cubanos en Puerto Rico viven en la capital, San Juan.

La familia cubana en el archipiélago es más reducida, mencionó, lo que junto a la alta edad promedia y la baja tasa de fertilidad ha causado que los cubanos se reduzcan en lugar de incrementar.

No son pocos los cubanos que se han trasladado a Estados Unidos por la crisis económica y fiscal en Puerto Rico, detalló. Lo curioso es que los hijos de los que han permanecido han obtenido una educación superior a la de sus progenitores. En su mayoría, estudian en escuelas privadas y católicas. Luego cursan estudios universitarios en instituciones académicas en Boriken, en Estados Unidos o en el extranjero.

“El caso de los cubanos en Puerto Rico es excepcional”, expresó. “Su proceso de adaptación les tomó muy poco tiempo”.

La ponencia Cuba-Ricans: The Rise and Decline of the Cuban Community in Puerto Rico a cargo del catedrático mostró cómo durante estas últimas décadas más cubanos se han casado con boricuas que con compatriotas cuando hasta mediados del 70 ocurría lo contrario. Fue en esa década cuando se naturalizó la mayor cantidad de cubanos como ciudadanos estadounidenses tras haber migrado al archipiélago una cantidad récord durante la década del 60.

Para Kimberly Batista Romero, de 24 años, nacer en una familia de etnia mixta no le ha imposibilitado resaltar sus raíces.

Si bien es cierto que Kimberly no ha visitado la tierra de su padre, Cuba, su conexión con la isla es fuerte por sus tradiciones y por su historia porque así lo aprendió.

“Uno siempre tiene ese amor por el país del que viene tu papá y tu mamá”, expresó. “Aunque uno no se crió allá, yo tengo nueve medios hermanos y los mayores nacieron y se criaron en Cuba”.

Puerto Rico y Cuba junto a Filipinas y a Guam fueron cedidas por España a Estados Unidos a cambio de 20 millones de dólares tras la guerra hispano-estadounidense en 1898 a través del Tratado de París. Luego de la invasión, Cuba se independizó. No obstante, Puerto Rico – territorio no incorporado para unos, pero colonia estadounidense para otros – hace más de un siglo continúa bajo su dominio.

Los cubanos al igual que los boricuas aman el béisbol. José Méndez EFE

“La forma en la que mi mamá y mis primos veían el mundo en Cuba es bien distinta a la nuestra”, expresó la hija de un puertorriqueño y de una cubana.

“La historia política tanto de Cuba como de Puerto Rico, que han sido, en primera instancia, muy parecidas, pero que después de los años 50 es tan distinta, ha hecho que nuestras formas de ver el mundo sean distintas”, añadió.

Para la joven de 31 años, crecer entre ambas culturas le mostró cuán distinto piensan los cubanos de los puertorriqueños.

En su memoria, habitan los recuerdos de su abuela cuando resguardaba a sus familiares recién mudados a Puerto Rico para que se estabilizaran económicamente o cuando conducía al trabajo junto a su madre: la solidaridad y la unidad que tanto distingue a los cubanos.