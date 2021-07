El cantautor Pavel Urkiza se enfrenta al ex ministro Abel Prieto en redes sociales

El pasado 20 de Julio, el compositor y cantante cubano Pavel Urkiza y la cantante Daymé Arocena unieron fuerzas para estrenar una canción sobre las recientes protestas en Cuba. Pero a pesar de las buenas intenciones, su obra ha sido motivo de críticas dentro del régimen de La Habana.

La canción, Todo por ti, fue acompañada por un video musical en el que se muestran imágenes de las manifestaciones en Cuba y el abuso de las fuerzas policiales contra los ciudadanos en las calles.

Aunque ya existen varias composiciones sobre el mismo tema, como la famosa Patria y Vida que se ha convertido en el himno de las protestas, los autores quisieron contribuir a la lucha en la medida que les fuera posible.

Hablando con el Nuevo Herald, el Urkiza dijo sentir “la necesidad de aportar mi grano de arena a esta batalla por la libertad contra un gobierno que lleva 62 años en el poder”, por lo cual contactó a Arocena para colaborar en esta pieza.

Sin verse en persona, Urkiza grabó sus secciones desde Miami mientras que Arocena lo hizo desde Canadá, ayudando así a difundir lo que está ocurriendo en Cuba y enviar un mensaje de esperanza para todos los oprimidos.

Las manifestaciones que inspiraron la canción tuvieron lugar el pasado 11 de Julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles para expresar sus frustraciones con el partido comunista cubano, el cual ha gobernado la isla desde el triunfo de la revolución en 1959.

En pocas horas, las protestas se volvieron en el movimiento social más grande en la isla desde el “maleconazo” de 1994, creando un desafío para el régimen que controla Cuba. A manera de respuesta, el primer secretario del partido comunista, Miguel Díaz-Canel, autorizó el uso de la fuerza contra los manifestantes y restringió el acceso a redes sociales para controlar el flujo de información.

A la fecha, se registra un muerto tras los disturbios y más de 500 personas detenidas por el régimen, las cuales se han enfrentado a juicios sumarios a puerta cerrada dentro de la isla.

Fue ante esta situación que Urkiza y Arocena decidieron publicar Todo por ti en redes sociales, sin predecir que encontrarían oposición directa de un destacado miembro del gobierno castrista.

A dos días de haber publicado la canción, el ex ministro de Cultura y actual presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, criticó el mensaje que Urkiza y Arocena trataron de compartir en Todo por ti. En lugar de usar su cuenta personal de Twitter, Prieto optó por publicar sus opiniones en una carta abierta en la cuenta de Facebook de Casa de las Américas, declarando que la canción es “insignificante como obra de arte”.

“Usaron para el videoclip imágenes de “el pueblo” cuando arremete contra un auto patrullero y contra policías que, la mayoría de las veces, retrocede ante las agresiones de la gente” agregó el director haciendo referencia a las imágenes que se aprecian en el video musical. “Extraña ‘fuerza represiva’ que ha recibido evidentemente órdenes de evitar derramamientos de sangre”.

Prieto ha sido un fiel adepto del régimen cubano desde hace varios años, fungiendo como Ministro de Cultura entre 1997 y 2012, y entre 2016 y 2018. Dejo el ministerio para servir a Raúl Castro como asesor personal. En 2019 el gobierno cubano le otorgó la dirección de la Casa de las Américas.

Defendiendo los ideales castristas, Prieto agregó en su carta que “la Cuba revolucionaria ha estado siempre dispuesta a rectificar sus errores y a ‘cambiar todo lo que debe ser cambiado’; pero, por supuesto, sobre las bases establecidas en nuestra Constitución, sobre los principios innegociables de la soberanía y el socialismo”.

Pocas horas después, Urkiza usó sus redes sociales para hacer frente a las declaraciones de Prieto, iniciando con una crítica directa al cinismo del ex ministro.

“Conozco bien el estilo de vida de los dirigentes en Cuba, siempre de espaldas al pueblo y sus verdaderas necesidades” dijo el compositor. “Usted, como muchos otros privilegiados del poder, se atienden en el CIMEQ, la clínica de 43, donde no va el pueblo, usted no se alimenta de las migajas de la Libreta de Abastecimiento y no espera una guagua durante horas para llegar al trabajo a ganar un sueldo miserable muy diferente al suyo”.

Tras leer las declaraciones de Prieto sobre la revolución cubana y las intenciones del gobierno en las protestas, Urkiza agregó una crítica a dichas opiniones políticas.

“No pretenda hablar en nombre de lo que está pasando ese pueblo sin vivir la cruda realidad de quienes se manifestaron, ¿cómo puede llamarle ‘turbas violentas’ a esas personas humildes, que no viven como usted y sobreviven hastiadas de atropellos y abusos? No trate de tapar el sol con un dedo” agregó el cantautor.

A manera de conclusión, Urkiza dio un mensaje al ex ministro en espera de que entendiera el propósito de su canción y el proceso artístico.

“Creo que usted una vez fue escritor, haga memoria, el arte, si es legítimo, duele, y provocar que las personas reaccionen como usted lo ha hecho hoy, es sin duda el mayor éxito para un artista”, para cerrar su respuesta parafraseando una contundente y conocida sentencia de Antonio Maceo: “La libertad se conquista, también, con el filo de las ideas”.