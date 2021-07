Entre los desaparecidos, detenidos y el COVID-19, la incertidumbre se apodera del pueblo cubano

Desde que tomaron lugar las manifestaciones multitudinarias en la isla el pasado 11 de julio, cientos han sido las denuncias de represión y violación de derechos humanos expuestas en las redes sociales por los cubanos que estuvieron presos en las estaciones policiales por protestar contra el régimen, o simplemente filmar un video de lo que estaba ocurriendo.

Los cubanos liberados, algunos pendientes de ser sometidos a juicios y posiblemente a los llamados exprés y sin abogado, relatan las agresiones a las que fueron sometidos mientras estuvieron detenidos en atestados calabozos y ni pensar en medidas contra el COVID-19.

El activista Alexis Sabatela mostró en un video las secuelas de las dos golpizas que le propinaron en la unidad de investigación criminalística en Camaguey el pasado 12 de julio: tiene lesiones en las rodillas, en las piernas y en los tobillos.

Aún así Sabatela aseguró “aquí estoy y seguiré luchando por la libertad de Cuba”.

Las marcas de la golpiza que recibió el activista de derechos humanos Alexis Sabatela ( @ASabatela ) en Camagüey, #Cuba#SOSCUBA #11JCuba pic.twitter.com/FFccnmhrBc — Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) July 22, 2021

Un denominador común que tienen las denuncias provenientes de la isla por parte de los manifestantes que fueron liberados es que los ponían en pequeñas celdas atestadas con más de 70 personas, y que muchos de los encarcelados no llevaban máscaras como medida de prevención ante el COVID-19.

Ariel Limias Leyva, quien fuese arrestado días posteriores al 11 de julio, por salir a las calles con un cartel que decía “libertad”, le comentó a la redacción que, en la estación de policía de Picota, La Habana Vieja, al entrar les hacían un PCR para ver si estaban contagiados con el COVID-19 o no y le daban una mascarilla.

“Las celdas eran de 8 y 4 literas. Cuartos de 7 u 8 metros de largos y 2,5 metros de ancho, y otros de 8 metros por 3,5 metros, y sin ventilación alguna”, expuso. “Yo estuve en las celdas pequeñas de cuatro personas en el pasillo, imagina que hay que caminar de lado”.

Limias Leyva también agregó que, en el momento de su liberación, se descubrió que varios presos habían dado positivos al coronavirus.

Otro joven le contó al Nuevo Herald su experiencia de manera anónima con miedo a las represalias que podría sufrir su familia por parte del régimen cubano, expuso que él fue apresado por el simple hecho de gritar “libertad”.

“Yo estuve en la cárcel de Ivano Jóvenes del Cotorro, y en este lugar no se tomaron ningunas medidas para contrarrestar el contagio de la COVID-19”, dijo el joven.

“Nos hicieron un PCR como a los tres días de haber llegado allá, realmente no se como no se murieron gentes. Donde yo estaba había 50 reclusos y al lado habían 50 más. Calculo que en total había al menos cientos de personas”.

Cuba confirmó al cierre de este domingo 8,184 casos positivos a la COVID-19 y 66 fallecidos según informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Manifestantes detenidos denuncian violaciones de derechos

El estudiante de Física de la Universidad de La Habana, Leonardo Romero Negrín, relató en una entrevista con el portal La Joven Cuba las violaciones de derechos humanos de las que fue víctima mientras estuvo preso desde el 11 al 17 de julio.

El joven fue detenido el mismo domingo que comenzaron las manifestaciones populares por intentar defender a un alumno que estaba siendo golpeado por cuatro civiles, presuntamente agentes de la seguridad del estado, en La Habana.

“Los único que hice fue tirarme sobre el para que no lo golpearan más. Me cogieron varios oficiales, me hicieron una llave, me dieron golpes, pero no fue ahí donde me golpearon de verdad”, expuso.

Romero Negrín fue trasladado a la estación policial de Calle Dragones, y al entrar lo redujeron al suelo y lo patearon entre cuatro personas.

“Me cubrí la cara con los antebrazos y siguieron dándome patadas, por eso tengo un antebrazo hinchado, un medico lo vio. También una costilla me duele, no llegó a fracturarse, pero me duele y eso el medico también lo vio. Después me llevaron para un patiecito. Un oficial fue con una tabla de madera blanca y una cámara en la otra mano, que era de un periodista estatal que estaba ahí y lo vio todo. No quiero involucrarlo, pero es un periodista de Alma Mater que vio exactamente todo lo que me hicieron. El oficial me dio varios tablazos por las piernas, todavía tengo las cicatrices. Cuando iba a salir de allí vino otro oficial, el 03912 de la estación de Dragones, y le dijo a dos personas que me aguantaran, me cogió con las dos manos por el pelo y me dijo: «¡Por mercenario!». Me dio un cabezazo por la nariz, casi me desmayé, y siguieron dándome golpes”, añadió el joven cubano.

La productora cubana Claudia Calviño denunció a través de su perfil de Facebook que el joven artista Alexander Diego Gil recibió una condena de 10 meses de prisión bajo presuntos cargos de ‘desorden público’, sin ni siquiera haber preparado una defensa con su abogado, con el que pudo hablar el mismo día del juicio.

Según Calviño, el artista no formaba parte de las protestas, él simplemente estaba caminando con su novia por la acera y hay una foto que lo demuestra, pero esta no fue tomada como evidencia por el jurado.

En estos momentos, Gil se encuentra en libertad, pero no absuelto por su supuesta participación en las protestas, según comentó la productora cubana.

Otro joven radicado en La Habana le contó su experiencia al Nuevo Herald de manera anónima por miedo a represión, y dijo que él fue detenido por simplemente filmar con su celular lo que estaba sucediendo.

Las fuerzas policiales le dieron golpes cuando lo estaban deteniendo y cuando fue llevado a la estación policial lo desnudaron junto a otros manifestantes, y los guardias les decían ofensas como “si..ao”, o “mari..n”.

“Están echando de ocho a 20 años a todo aquel que se haya manifestado, y a todos nos están dando golpes sin piedad”, expuso.

A finales de la semana pasada, se le entregó una solicitud de libertad inmediata para estudiantes universitarios a la Fiscalía General tras el levantamiento del 11 de julio.

El Documento fue presentado a nombre de “estudiantes, profesores, egresados y ciudadanos”, y su contenido se encuentra público en la página de Facebook “Reclamo al Ministerio de Educación Superior por los estudiantes detenidos”.

Los solicitantes se amparan en el artículo 53 de la Constitución, que según refieren los “legitima como ciudadanos a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna”. Por esa razón, se dirigen a la Fiscalía General de la República y a su titular, la Fiscal general Yamila Peña Ojeda, para expresar “profunda preocupación por la situación procesal irregular en que se encuentran algunos ciudadanos cubanos, después de la ola de arrestos llevadas a cabo durante la semana 11/7-18/7”.

Este documento denuncia que en ciertos casos los detenidos ni siquiera cuentan con la edad legal mínima para ser imputados penalmente y defienden que la Carta Magna “reconoce, respeta y garantiza a las personas libertad de pensamiento, conciencia y expresión”.

Según cifras de la Fundación Panamericana para la Democracia/CUBADECIDE hasta este lunes a las 9:00 a.m. , 742 personas han sido arrestadas o desaparecidas arbitrariamente, 562 siguen detenidas o desaparecidas y 180 fueron liberadas.