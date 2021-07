La policía cubana asegura en televisión nacional no haber agredido a los manifestantes del 11J

Miembros de la Policía y de la seguridad cubanas disuelven por la fuerza hoy, 21 de abril de 2008, una protesta de un grupo de Damas de Blanco en una céntrica plaza de La Habana, donde reclamaban la libertad de los presos políticos. EFE/Alejandro Ernesto

Dos policías cubanos aparecieron en el noticiero de la televisión cubana negando haber agredido a los manifestantes del 11 de julio con armas de ningún tipo, lo cual contradice a múltiples denuncias provenientes de la isla por las personas que protestaron ese día.

Los oficiales contaron su parte de los hechos, relatando que fueron agredidos con piedras y botellas, por lo que sufrieron múltiples lesiones. Además, ambos oficiales aseguraron que no respondieron con el uso de la fuerza, ya que tenían como orden no utilizar armas en medio de la manifestación.

“Eso fue una indicación, muy precisa, de que no se empleara el arma de reglamento, de hecho, fuimos totalmente desarmados sin ningún otro aditamento que la fuerza moral que nos distingue como miembros del Ministerio del Interior (MININT)”, dijo el teniente coronel Omar Herrera.

“Fue con el pecho, con el corazón, con los principios que siempre nos han inculcados”, aseguró, por su lado, el primer teniente Youbel Laffita.

Estas declaraciones distan mucho de los testimonios ofrecidos por varios de los manifestantes que fueron apresados ese día y se encuentran en libertad provisional en estos momentos.

El estudiante de Física de la Universidad de La Habana, Leonardo Romero Negrín, relató en una entrevista con el portal La Joven Cuba las violaciones de derechos humanos de las que fue víctima mientras estuvo preso desde el 11 al 17 de julio por defender a su alumno.

“Lo único que hice fue tirarme sobre él (su alumno) para que no lo golpearan más. Me cogieron varios oficiales, me hicieron una llave, me dieron golpes, pero no fue ahí donde me golpearon de verdad”, expuso.

Romero Negrín fue trasladado a la estación policial de Calle Dragones, y al entrar lo redujeron al suelo y lo patearon entre cuatro personas.

Gabriela Zequeira Hernández, una joven de 17 años de edad, fue sentenciada a ocho meses de prisión por presuntamente participar en las protestas, y el pasado 24 de julio fue puesta en libertad bajo reclusión domiciliaria.

“Ese día, el 11 de julio, los oficiales me agarraron tan fuerte para entrarme a la patrulla que me lastimaron, me trataron como si yo fuese cualquier cosa y no una menor de edad”, expuso al portal independiente de Cubanet. “Pregunte incluso porque estaba ahí y una oficial me dijo que era para que viera que no me podía manifestar contra la revolución”.

Milexis García, una madre cubana, compartió a través de Facebook el maltrato que está sufriendo su hijo Yasmani Porras Pérez tras ser detenido el pasado 16 de julio en Matanzas por participar en el levantamiento popular del 11 de julio.

En una llamada, Porras Pérez le contó a su mama la agresión que sufrió por el jefe policial y le expresó su deseo de quitarse la vida por ser víctima de acusaciones falsas en su contra y la imputación de cargos injustos.

“Mi hijo es un hombre honesto y padre de familia, no merece esta injusticia, temo por su vida y responsabilizo a la capitana Dayani y al Gobierno de Cuba por lo que le pueda ocurrir en la cárcel”, expuso la publicación.

Miriela Cruz, otra madre cubana, fue arrestada el 11 de julio en la estación de policía de San José de la Lajas por quitarse su blusa y dejar al descubierto un pullover con las consignas de “abajo la dictadura”, “no más hambre”, “no más represión” y “patria y vida”, según se pudo escuchar en un audio publicado por la activista Anamely Ramos en su perfil de Facebook.

Cruz hizo esto con el objetivo de ver a su hijo Dayron Fanego, quien fuese detenido ese mismo día por participar en las protestas.

A pesar de ser paciente de cáncer de pulmón, la madre fue llevada a la prisión conocida como el Sidatorio, en San José de la provincia de Mayabeque.

“En mi celda éramos 20 mujeres y teníamos un vaso para todas; tomábamos agua de un cubo que había en el baño. Todo estaba sucio y sin higiene”, comentó. “Obligaban a las personas a decir ‘viva Diaz-Canel’ y ‘viva Cuba’ a base de golpes. Vi a personas con brazos fracturados, con golpes en la cabeza”.

Según cifras de la Fundación Panamericana para la Democracia/CUBADECIDE hasta este jueves a las 9:00 a.m., 757 personas han sido arrestadas o desaparecidas arbitrariamente, 557 siguen detenidas o desaparecidas y 200 fueron liberadas.