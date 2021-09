Se enciende la polémica entre el presentador Alex Otaola y el economista Manuel Milanés

El controversial presentador Alexander Otaola y el economista Manuel Milanés han tenido un encuentro de ideas con respecto a la manifestación de cubanos que tomó lugar el pasado 8 de septiembre en frente de la Casa Blanca.

Desde su programa, Otaola había lanzado una convocatoria para realizar un cacerolazo en Washington con el objetivo de hacer un llamado de atención al presidente Joe Biden, exigirle que escuchase las voces del exilio cubano y tomara acciones más estrictas contra el régimen cubano.

En comparación con la manifestación que tomó lugar el pasado 26 de julio frente a la Casa Blanca, donde miles de cubanos se conglomeraron para exigir el fin del régimen y que la administración demócrata realizara una intervención humanitaria, en esta última solo participaron alrededor de 80 personas, entre los que se encontraban los influencers cubanos: Eliecer Ávila y Anaolema.

El día antes de esta manifestación, Milanés comentó en su canal de YouTube que esta convocatoria “no iba a resultar en nada” y que no consideraba que era una buena idea.

“En mi opinión corremos el peligro, de que con esa marcha le demos otra justificación al gobierno actual para tomar lo que viene, el diálogo en La Habana. Lo que viene es un aproxima reunión en la Casa Blanca, conformar una agenda y para La Habana a conversar o aquí en Nueva York, que viene el presidente designado dentro de poco (Miguel Díaz-Canel)”, expuso.

El día después de la manifestación, Milanés expuso en otra directa que la poca participación de personas en la convocatoria representó una victoria para el medio oficialista de Cubadebate.

“¿Por qué había que regalarle esta victoria Cubadebate? ¿Había que permitir esto?”, cuestionaba el económico. “¿Había que regalarle esto al régimen, que salga en Cubadebate en primera plana una crítica porque no estaban las personas que está acostumbrado él (Otaola) a llevar?”.

Milanés agregó que él se sentía mal por lo sucedido porque no se escuchó su alerta de que no iba haber una gran participación, ya que era un día entre semana, la administración demócrata no ha respondido ninguno de los pedidos del exilio y las personas no estaban seguras si ir o no, tal y como mostró una encuesta hecha por el mismo Otaola en su programa de YouTube de 4,791 votantes donde el 42% confirmó que iban a estar, el 38% dijo que no y el 20% no estaban seguros.

Por su parte, el presentador salió a responder en su programa de la tarde, “Hola Otaola”, que “el énfasis de Manuel Milanés pueda ser utilizado con los propios intereses de la dictadura”.

“Me preocupa que la visión de Manuel Milanés en este momento este más alineada a los intereses de la dictadura, que a los intereses y beneficios de la lucha”, comentó Otaola.

El presentador argumentó que la dictadura necesita que los cubanos se sientan derrotados y que no se realicen protestas ante la casi nula reacción de Joe Biden ante los pedidos del exilio cubano, y que según la lógica de Milanés “no vamos a hacer nada hasta que aparezca lo que va a funcionar”.

“Yo no digo que Manuel Milanés esté trabajando para la dictadura cubana, digo que la proyección en este momento de Manuel Milanés, que tanto se preocupa por no darle victorias a la dictadura está respondiendo completamente a los intereses de la dictadura”, señaló el presentador.

