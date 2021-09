Manuel Milanés aclara las dudas sobre sobre el Consejo para la Guerra Anticomunista

El economista y activista por los derechos humanos en Cuba, Manuel Milanés, dio detalles acerca de un nuevo proyecto que han impulsado desde su canal de YouTube llamado Consejo para la Guerra Anticomunista (CPGA).

El Consejo para la Guerra Anticomunista y su objetivo de derrocar al régimen castrista ha sido tema de debate en la comunidad cubanoamericana en el exilio en las últimas semanas. Esta ha traído consigo varias interrogantes, entre ellas “¿es legal el consejo para la guerra?”, “¿se corre el riesgo de ir preso por ser partícipe de esta?”.

En una entrevista para la redacción del Nuevo Herald, Manuel Milanés expuso que el CPGA es una iniciativa “espontánea” que tiene como base de sus inicios los eventos ocurridos el pasado 11 de julio en la isla.

¿Cuál era el plan?, ¿Cuál fue la reacción de lo que tanto dijimos salgan?, cuestionó el empresario.

“Yo pienso que el pueblo llegó hasta donde podía, incluso creo que el pueblo llegó a más de lo que podía. (…). Muchísimas personas pensaban que había un plan, y lo que teníamos que hacer era que el pueblo saliera, y que el plan en automático se iba activar. La conclusión cual fue, muchísimas protestas, pero ejecutivamente se pidió mas dinero a los Estados Unidos, y se le pidió a Estados Unidos, a Europa y a Latinoamérica que actuaran, ¿y nosotros que hicimos?, ¿Cuál era el plan?

De acuerdo con el manifiesto oficial del consejo, este proyecto tiene como métodos de lucha la vía cultura, legal, económica, cibernética y armada. Esta última ha causado que varios influencers en la comunidad cubana como Alex Otaola, Analogías de Lola no vean con buenos ojos esta iniciativa.

Milanés comentó que al inicio del proyecto pudo aceptar que las primeras reacciones no hubiesen sido positivas debido a que las bases no estaban afincadas aún, y lo pudo también haber tomado como preocupación por parte de otros influencers.

“Lamentablemente, la insistencia ya no es preocupación, (…), y eso molesta”, expuso el economista.

“Hay tres cosas que molestan del Consejo para la Guerra, autofinanciarse la oposición, restaurar la Constitución del 40, una piedra en el zapato para muchísimos proyectos políticos de la oposición, y lo tercero es que si nosotros creamos un lobby político podemos volver a pedir la intervención militar, ¡y eso es el enfrentamiento armado!”, exclamó.

El empresario también aclaró que el consejo no incumple ninguna ley de los Estados Unidos, y reta a los que piensen de forma diferente que lean el manifiesto y lo comprueben. También expuso que ellos no están pensando en armar un ejército y que cuentan con un asesor jurídico que no va a permitir que realicen algo ilegal.

Según palabras de Milanés, el método bélico que ellos promueven es el de una intervención militar en Cuba por parte de los Estados Unidos u organizaciones internacionales, y la función de ellos será crear lobbys o hacer entrevistas para que se lleven a cabo este tipo de acciones.

En el ámbito económico, este proyecto tiene como objetivo financiar a otras iniciativas dentro y fuera de Cuba que tengan como objetivo derrocar al régimen. En la página www.consejopga.com las personas pueden entrar y donar lo que ellos deseen y de acuerdo con Milanés hasta ayer en la noche contaban con un presupuesto de alrededor de $1,000.

Por último, el economista destacó que el CPGA se mantendrá en vigencia mientras no “sea identificado al Partido Comunista de Cuba como principal enemigo de la libertad y la Prosperidad de la República de Cuba”, se restablezca el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la igualdad ante la ley, y por último se reinstaure la Constitución de 1940, última carta magna aprobada por el soberano democráticamente.

Tal y como plantea el manifiesto del consejo, una vez se cumplan estos objetivos, este cesara definitivamente sus funciones.

