Sancti Spíritus, epicentro del COVID-19 en Cuba, con más de mil contagiados en un día

En esta foto de archivo del 23 de junio de 2021, personas se inscriben para recibir una dosis de la vacuna cubana Abdala COVID-19 en La Habana, Cuba. Archivo AP

La provincia de Sancti Spíritus vuelve a ser el epicentro de la pandemia en la región central de Cuba con 1,059 contagiados por el COVID-19, según datos mostrados por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de la jornada del cierre del domingo.

De acuerdo con una nota publicada por el medio oficialista local, el Escambray, el escenario actual que presenta la provincia es “gravísimo”, y la capital continúa siendo el lugar con mayor incidencia de casos positivos.

“Continúa siendo la capital provincial el lugar con la varilla más alta: 336 enfermos, los cuales se distribuyen por las seis áreas de salud en desproporciones considerables, pues 97 pertenecen al Policlínico Sur —que no ha dejado de ser el área más complicada—; 90 al Centro; 56 al Norte; 35 a Banao; 34 a Los Olivos y 24 a Guasimal”, expuso la nota redactada por la periodista oficialista Dayamis Sotolongo.

De acuerdo con el artículo, el panorama epidemiológico de Sancti Spíritus se ha ido deteriorando no solo en la capital, sino también en municipios donde el COVID-19 era una “rareza”.

Noticias de Cuba Reciba el boletín más completo y creíble de noticias, reportajes y columnas de opinión sobre Cuba. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Lo digo no solo por Taguasco, que registra 126 enfermos —de ellos 32 pertenecen a Zaza del Medio, pero no está en sus peores momentos— y Jatibonico que computa 114; sino, sobre todo, por Fomento, en el cual el repunte de los contagios no parece ir cuesta abajo: 118 pacientes”, añadió la periodista.

Esta también resaltó su preocupación por territorios de menor incidencia como es el caso de Yaguajay con 82 diagnosticados y Trinidad con 63.

“De crítico pudiera catalogarse el escenario actual de la provincia: 1,107 controles de focos activos; ocho eventos de transmisión abiertos —de los cuales solo aportaron casos los de El Jíbaro (5), Las Nuevas (4), ambos en La Sierpe, y Andrés Berro (1), en Trinidad—; en tanto 2,469 personas se encuentran esperando resultado de las pruebas realizadas, según informaba en Radio Sancti Spíritus la doctora Agnie Fernández González, asesora del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas y Tuberculosis”, agregó.

Por otra parte, a partir de este lunes, 3,300 personas mayores de 19 años en Sancti Spíritus que son alérgicos al Tiomersal recibirán la vacuna contra el coronavirus Sinopharm, producida en China, según apuntó el medio antes mencionado.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

La doctora Niuvis Fundora Martín, jefa del Programa de Vacunación en la provincia, en declaraciones para el Escambray dijo que el esquema de inmunización contempla dos dosis de la vacuna china Sinopharm y una dosis del inmunógeno cubano Soberana Plus.

Contradictoriamente, el gobierno cubano había dicho en el mes de abril que unos 40 mil cubanos que son alérgicos a ese compuesto químico se vacunarían con el inmunógeno Abdala, libre de este producto.

Cuba notificó este lunes 8,544 nuevos casos positivos a el COVID-19 y 60 fallecidos en las últimas 24 horas, así como 40,319 pacientes activos de la enfermedad.

Puedes seguirme en Facebook y Twitter. ¿Sabías que ahora puedes recibir las noticias de Cuba por Telegram? Descubre nuestro canal aquí. Envíanos un WhatsApp con la palabra Cuba al +1 (305) 496-4199 para suscribirte a la lista de difusión o inscríbete gratuitamente para recibir un resumen diario en nuestro newsletter.

Esta historia fue publicada originalmente el 20 de septiembre de 2021 6:14 pm.