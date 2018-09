Trump dice que está abierto a reunirse con Maduro en la ONU si él quiere

El presidente, Donald Trump, se mostró hoy abierto a encontrarse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, “si él está aquí” en Naciones Unidas y “quiere reunirse”, pero advirtió de que “todas las opciones”, incluida la militar, siguen sobre la mesa respecto a Venezuela.

“Si está aquí, si quiere reunirse, no lo sé. No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense. Pero si puedo ayudar a la gente, eso es para lo que estoy aquí”, dijo Trump en declaraciones a periodistas al llegar a la sede de la ONU.

Donald Trump se burló el martes de los militares venezolanos por la forma en que reaccionaron al estallido de una bomba en un presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro ocurrido en agosto.

Maduro figura en la agenda de hoy de la Asamblea General de la ONU como uno de los líderes que darán un discurso en la sesión de debates de alto nivel, pero el Gobierno venezolano todavía no ha confirmado oficialmente si su presidente viajará en efecto a la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

La semana pasada, Maduro dijo que estaba evaluando “las condiciones de seguridad” para asistir al debate anual en Naciones Unidas, porque según aseguró, está “en la mira” de los asesinos.

Trump insistió en que “todas las opciones” siguen sobre la mesa con respecto a Venezuela, en una clara referencia a la vía militar.

“Todas las opciones están sobre la mesa. Todas ellas. Las fuertes y las menos fuertes. Todas las opciones, y ya saben lo que quiero decir con fuertes”, aseguró el mandatario.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este martes sanciones contra el círculo más cercano del gobernante venezolano Nicolás Maduro, incluyendo a su esposa, Cilia Flores, así como a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

“Solo quiero ver que se resuelven las cosas en Venezuela. Quiero que la gente esté segura. Vamos a ocuparnos de Venezuela, vamos a ocuparnos de Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es una vergüenza”, subrayó Trump.

Trump insistió en que va a “ocuparse de la gente” de Venezuela y recordó que “muchos venezolanos viven en Estados Unidos, y muchos de ellos viven en el área de Doral, en Miami”.

“He llegado a conocerles realmente bien”, agregó.

El presidente estadounidense llegó este martes a asegurar que el Gobierno de Maduro “podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso”.

La respuesta venezolana no tardó en llegar, con el canciller, Jorge Arreaza, denunciando las palabras del mandatario estadounidense y avisando de que, si hay una “intervención” contra el Gobierno de Maduro, el país se defenderá.