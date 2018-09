Twitter reactiva cuenta del régimen de Maduro que estaba bloqueada

Twitter reactivó el miércoles en la tarde la cuenta del gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro ‘Prensa Presidencial’, que estaba bloqueada parcialmente desde el lunes en la noche, una medida que el régimen denunció como una violación a su derecho a informar.

Cuando los usuarios de esa red social intentaban ingresar a @PresidencialVen, se encontraban el siguiente mensaje: “Advertencia: esta cuenta está temporalmente restringida. Estás viendo esta advertencia porque esta cuenta ha presentado actividad inusual”.

Se desconocen los motivos del bloqueo parcial a la cuenta. Twitter dijo a el Nuevo Herald que no tiene comentarios al respecto. “No hacemos comentarios de las cuentas”, dijo un portavoz.

La medida enfureció al ministro venezolano de Información, Jorge Rodríguez, quien exigió a Twitter el martes en la tarde que desbloquearan la cuenta.

Bloquearon nuestra cuenta Twitter de Prensa Presidencial. Violan flagrantemente nuestro derecho a informar. Exigimos sea restituida de inmediato pic.twitter.com/68wqmNQZi4 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) September 25, 2018

“Bloquearon nuestra cuenta Twitter de Prensa Presidencial. Violan flagrantemente nuestro derecho a informar. Exigimos sea restituida de inmediato”, denunció en su propia cuenta de Twitter.

La reacción de Rodríguez fue criticada en algunos programas de radio venezolanos, como “Titulares de la mañana”, conducido por el periodista Pedro García Otero, quien dijo que todos los días ocurren “decenas” de violaciones flagrantes al derecho a la información en Venezuela y el titular de ese ministerio solo se preocupaba por una cuenta de Twitter.

“Es curioso yo acabo de tratar de entrar a [los portales] de NT24 y El Pitazo y no pude. Este año han cerrado cualquier cantidad de periódicos porque no tienen papel, pero el dolor de Jorge Rodríguez es una cuenta de Twitter que no puede abrir y lo califica de violación flagrante al derecho a información”, dijo García Otero.

Diversas organizaciones periodísticas venezolanas han denunciado que el régimen bloquea a portales digitales informativos por realizar y divulgar coberturas de hechos que, afirman, son incómodos al gobierno de Maduro.

La diputada de la Asamblea Nacional Olivia Lozano denunció este miércoles en entrevista con la agencia Efe que unos ocho periódicos regionales han cerrado y que 14 periodistas han sido “agredidos” en los últimos dos meses por organismos del Estado o por simpatizantes del régimen.