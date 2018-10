Venezolanos en Miami expresan ira ante muerte de opositor en manos de policía secreta

La comunidad venezolana que reside en Miami reaccionó el martes con ira e indignación ante noticias sobre la muerte del concejal opositor Fernando Albán, acusando al régimen de Nicolás Maduro de asesinarlo y de luego anunciar ante el mundo que se había suicidado.





El régimen de Caracas anunció en la tarde del lunes que Albán se había lanzado desde el décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), versión que fue de inmediato desestimada por su partido, Primero Justicia.

En Miami, dirigentes de la comunidad venezolana también manifestaron su repudió a la versión oficial.

“Lo ocurrido con el Concejal de Primero Justicia es producto de las torturas, tratos inhumanos y degradantes a las que son sometidos los perseguidos y prisioneros políticos en Venezuela por parte de los cuerpos de seguridad del régimen, específicamente los miembros de la policía política (SEBIN) y de la dirección de contrainteligencia militar (DIGECIM)”, manifestó la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).

“El asesinato de Fernando Albán, a quien el régimen dice falsamente que se suicidó, demuestra una vez más que en Venezuela todos los presos políticos están condenados a muerte, solo a la espera de que sus esbirros ejecuten la sentencia”, agregó la agrupación.

La agrupación Venezuela Awareness resaltó que Albán es el quinto prisionero político que muere en condiciones extrañas bajo custodia del régimen bolivariano de Caracas.

Según la agrupación que vela por los derechos humanos en Venezuela, las explicaciones brindadas por el Fiscal General, Tarek William Saab y el Ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, alegando que el dirigente opositor se quitó la vida son difíciles de creer.

“En ambas versiones existen incongruencias alegando ‘suicidio’ cuando los detenidos permanecen en áreas sin ventanas y bajo custodia con funcionarios armados, además de las cámaras de seguridad del edificio, lo que genera dudas en la versión oficial”, manifestó la organización en otro comunicado.

“Albán estaba bajo la responsabilidad del Estado Venezolano, por ello, son los responsables de esta muerte y lamentablemente no dirigirán una investigación imparcial para no asumir su responsabilidad como ha sido usual en estos casos”, resaltó.

Albán, una importante figura de Primero Justicia en Caracas, había sido detenido el viernes en el aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar al exterior, bajo cargos de “magnicidio frustrado contra Nicolás Maduro”.

Su abogado, Joel García, dijo a la prensa local que él no tenía conocimiento de porque se había vinculado al concejal de esos delitos. “Él no tiene nada que ver con eso (…) Albán es inocente de todo lo que se le está imputando, la fiscalía no va a poder conseguir ninguna prueba en su contra”.

Según Reverol, el encarcelado concejal de Caracas se lanzó desde la ventana de un baño ubicado en el décimo piso de la sede del Sebin, en Caracas, justo cuando iba a ser trasladado a un tribunal.

Esa versión, sin embargo, fue desmentida por sus compañeros en el Partido Primero Justicia, quienes en un comunicado aseveraron que Albán fue “asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro”.

El representante de Primero Justicia en Miami, José Hernández, dijo que el dirigente opositor nunca que quitaría la vida.

“Supuestamente se lanzó desde la ventana de un baño, pero esos son baños que se les niega a los presos políticos. Además, Albán era un hombre ultra católico”, que jamás consideraría quitarse la vida, manifestó.

Siga a Antonio María Delgado en Twitter:@DelgadoAntonioM