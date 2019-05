Bolton sobre situación en Venezuela: ‘Es un momento muy delicado’

Bolton sobre Venezuela: ‘Esto no es un golpe de estado’ El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, afirmó durante una rueda de prensa el 30 de abril de 2019 que lo que acontece en Venezuela "no es un golpe de estado" porque Juan Guaidó es el legítimo presidente interino del país. Up Next × SHARE COPY LINK El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, afirmó durante una rueda de prensa el 30 de abril de 2019 que lo que acontece en Venezuela "no es un golpe de estado" porque Juan Guaidó es el legítimo presidente interino del país.

El asesor de seguridad presidencial John Bolton reiteró que la política de Estados Unidos hacia Venezuela busca el logro de una transición pacífica pero aseguró que “todas las opciones seguían sobre la mesa”, durante una conferencia de prensa en la tarde del martes.

“Esto se ha estado construyando por mucho tiempo”, dijo Bolton. “Si este esfuerzo falla, [el pueblo de Venezuela] se hundirá en una dictadura ...Es un momento muy delicado”.

Bolton dijo que figuras clave del régimen de Maduro habían estado en contacto con la oposición en los últimos meses.

“Figuras como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el juez principal de la Corte Suprema de Venezuela, Maikel Moreno, el comandante de la guardia presidencial Rafael Hernández Dala, todos estuvieron de acuerdo en que Maduro debía irse. Deben actuar esta tarde”, dijo.

En un video al mediodía, Padrino aseguró en la televisión nacional de Venezuela que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana apoyaba a Maduro.

La situación en Venezuela sigue confusa, luego que en la mañana, el líder de la oposición y presidente interino Juan Guaidó llamara a los venezolanos a salir a las calles para apoyar la Operación Libertad, en un intento de sacar definitivamente del poder a Nicolás Maduro.

Guaidó apareció junto a militares armados en la base La Carlota, en Caracas, pero varios funcionarios leales a Maduro, entre ellos Vladimir Padrino, al frente de la Fuerza Armanda Nacional Bolivariana, disputan que Guaidó tenga el apoyo mayoritario de los militares.

Un video que ha sido transmitido por varios medios muestra que un tanque de la Guardia Nacional Bolivariana pasó por encima a manifestantes, presuntamente opositores, que estaban protestando en las cercanías de la base La Carlota.

“Todas las opciones permanecen en la mesa, simplemente no voy a ser más específico sobre”, agregó.. “Pero ...hace tres meses, dijimos que usar la fuerza contra civiles inocentes sería un gran error de Maduro y los que lo apoyan. ...Nos sentimos así entonces, nos sentimos de esa manera ahora“. Bolton dijo que no quedaba claro quién habría ordenado el ataque y que Estados Unidos seguía la situación “muy de cerca”.

El asesor declinó dar detalles sobre las comunicaciones entre el gobierno de EEUU y Guaidó pero aseguró que EEUU había elaborado planes “para el día después”, para brindar apoyo a un gobierno de transición en Venezuela. “Estamos brindando apoyo en una variedad de aspectos, ciertamente hemos hecho todo lo posible para que el país reciba asistencia humanitaria, estamos haciendo muchas otras cosas, de algunas de las cuales no voy a hablar.“

“Esto claramente no es un golpe de estado”, dijo. “Nosotros reconocemos a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y así como no es un golpe de estado cuando el presidente de los Estados Unidos da una orden al Departamento de Defensa, no es un golpe si Juan Guaido trata de tomar el mando de los militares venezolanos“.

Ante una pregunta sobre por qué la administración de Trump no ofrecía un beneficio migratorio conocido como TPS para legalizar la situación de miles de venezolanos refugiados principalmente en el sur de la Florida, Bolton contestó que el objetivo principal de su gobierno era lograr una salida de Maduro, “para que puedan regresar a su país”.

“Desde la perspectiva de la crisis humanitaria”, dijo, “espero que estos eventos sean los que saquen a Maduro del poder”.

