Ex jefe de espías de Maduro acusa al régimen de asesinar a su asistente en el Sebin

El general Manuel Cristopher Figuera, el ex jefe de espías que traicionó al gobernante Nicolás Maduro al apoyar al presidente interino Juan Guaidó, acusó el viernes al régimen de Caracas de asesinar quien fuera su mano derecha en el temido Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), e instó a sus compañeros de armas a poner fin al saqueo del país.

“Rompan ese paradigma que los ha hecho prisioneros; nuestro gigante [Hugo] Chávez no dejó a Maduro para que convirtiera nuestro país en un despojo”, declaró Cristopher Figuera en un comunicado, donde se pronunciaba sobre la extraña muerte en un hotel de Venezuela de su lugar teniente, el mayor Jesús Alberto García Hernández.

“Les hago saber la indignación que me produjo la noticia de la muerte del MY (Mayor), Jesús Alberto García Hernández, porque estoy seguro que ese hecho obedece a un asesinato selectivo y por encargo y lo harán ver como un hecho aislado, creando historias macabras a su alrededor. Por cuanto sabían que ese muchacho había manejado información sensible de los casos de corrupción más espantosos y aberrantes que se investigaron durante mi gestión en SEBIN”, agregó.

El cuerpo del mayor García Hernández fue encontrado el miércoles sin vida en un cuarto del del Hotel Colonial, ubicado en San Antonio de Los Altos, a las afueras de Caracas..

Según versiones de la prensa local, el militar fue encontrado en la cama de la habitación sin signos vitales, con una herida de bala en la cabeza. También se encontraron al lado del cadáver una pistola de 9 milímetros y un casquillo.

Una de las teorías que está siendo manejada por la policía venezolana es que el mayor se quitó la vida.

Pero el ex jefe del Sebin insistió en que su asistente no se suicidó.

Manuel Cristopher Figuera

“El asesinato del MY García Hernández, muy bien disimulado por quienes lo perpetraron no quedará impune, porque no hay crimen perfecto”, declaró el general. “El MY García Hernández dejó una esposa, dos hijos en edad preescolar y una madre. Todos ellos hoy son víctimas de ese abuso de poder y terrorismo desmedido; por el sólo hecho de haber trabajado conmigo”.

Cristopher Figuera hasta hace tres semanas encabezaba uno de los más temidos organismos de represión del régimen de Caracas, acusado por organizaciones de derechos humanos de recurrir frecuentemente en prácticas de torturas y arrestos arbitrarios para mantener a Maduro en el poder.

Pero el general propinó un duro golpe al sistema de intimidación y lealtades compradas que mantiene de pie al régimen, con analistas señalando que si Maduro ya no puede confiar en su jefe de inteligencia, entonces en realidad ya no le queda mucha gente en la que realmente puede confiar.

Maduro, por su parte, destituyó a Cristopher Figuera, acusándolo de haber sido seducido por la agencia de inteligencia estadounidense, CIA.

El ex jefe del Sebin pasó de inmediato a la clandestinidad y medios de prensa local han reseñado que podría ya haber salido del país.

En su comunicado Cristopher Figuera se dirigió al alto mando militar, instando a sus compañeros de armas a darle la espalda a Maduro, a quien acusó de estar destruyendo la nación sudamericana.

“Señores Generales y Almirantes, ¿Acaso todavía no se han dado cuenta en el harapo que han convertido a nuestra amada Patria? Acaso, ¿No tienen información de los que están al frente y detrás del saqueo de nuestro país? Acaso, ¿No ven la ejecución práctica del terrorismo de Estado del que hace uso Maduro para permanecer en el poder?”, escribió el general.

“¿Acaso ustedes perdieron la sensibilidad humana?”, insistió.

Cristopher Figuera fue uno de los varios integrantes del alto mando que habían sostenido conversaciones con Estados Unidos y representes de Guaidó, comprometiéndose a participar en la insurrección convocada por el presidente interino el 30 de abril.

No obstante, fueron pocos los militares que terminaron dando el paso, como lo hizo el entonces jefe del Sebin, quien ese mismo día hizo los arreglos para liberar al dirigente opositor Leopoldo López, quien se encontraba bajo arresto domiciliario.

Guaidó, reconocido como más de medio centenar de países —incluyendo a Estados Unidos— como el legítimo presidente de Venezuela, ha prometido amnistía para los militares de Maduro que abandone el régimen y ayuden a recuperar la democracia venezolana.

Washington extrajo el nombre del ex jefe del Sebin de la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro por destruir la democracia venezolana días después que éste manifestara su apoyo a Guaidó.