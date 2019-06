Mantener a la oposición en Venezuela unida, ‘ha demostrado ser endiabladamente difícil’, dice Pompeo

Pompeo culpa a Cuba de la situación en Venezuela El secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó durante una rueda de prensa el 11 de marzo de 2019 que Cuba y Rusia son los verdaderos responsables de la situación que atraviesa Venezuela. Up Next × SHARE COPY LINK El secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó durante una rueda de prensa el 11 de marzo de 2019 que Cuba y Rusia son los verdaderos responsables de la situación que atraviesa Venezuela.

El Secretario de Estado Mike Pompeo reveló las grandes dificultades que ha tenido Washington en mantener unida a la oposición venezolana, en una grabación filtrada en la que admitió que al menos 40 dirigentes del país sudamericano se sienten con derecho a reemplazar al gobernante Nicolás Maduro.

En las declaraciones, publicadas en exclusiva por el diario Washington Post, el secretario de Estado expresó confianza en que Maduro será removido del poder, aunque admitió que no está claro en qué momento eso sucederá.

“Nuestro dilema, que es mantener a la oposición unida, ha demostrado ser endiabladamente difícil,” Pompeo dijo en la grabación de un encuentro con líderes judíos realizado a puertas cerradas en Nueva York la semana pasada.

“En el momento en que Maduro salga, todo el mundo va a alzar sus manos [y dirá] ‘tómenme a mí, yo soy el próximo presidente de Venezuela‘. Van a ser más de cuarenta personas las que crean que son los legítimos herederos de Maduro”, agregó.

Los comentarios de Pompeo ponen en relieve las grandes dificultades que ha significado mantener unida a la oposición venezolana alrededor de Juan Guaidó, cuya presidencia interina es reconocida por al menos 60 países.

El creciente descontento de la población y las presiones internacionales tienen contra la pared al régimen, pero Maduro sigue ejerciendo el control en el país a pesar de que Guaidó se juramento como presidente interino en enero.

En el encuentro de Nueva York, el secretario de Estado dijo sentir confianza en que Maduro será obligado a abandonar el poder, pero admitió que no podía decir cuándo sucederá eso, según el Washington Post.

El secretario de Estado enfatizó que Maduro se encuentra totalmente aislado sin saber exactamente en quién puede confiar dentro del régimen.

“Deben saber que está rodeado principalmente por cubanos. No confía en los venezolanos ni un poquito, y eso no se le puede recriminar. No puede hacerlo porque están todos conspirando contra él”, dijo el secretario de Estado.

“Lo triste es que están conspirando solo para beneficiarse ellos mismos [...] La triste realidad es que demasiadas personas dentro de la oposición están más interesadas en emerger como el próximo Nelson Mandela que en encontrar un camino pragmático para avanzar”, agregó.