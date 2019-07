Faltan 300 toneladas de ayuda por entrar en Venezuela, Miami busca enviar más

Lester Toledo, izquierda, promueve “Running for Freedom”, una carrera 5K que se llevará a cabo en Miami el 28 de julio para recaudar fondos para la ayuda humanitaria en Venezuela, durante una rueda de prensa en Miami City Hall. En el centro se encuentra el alcalde de Miami, Francis Suárez, acompañado por Claudio Moreau, director de Running for Freedom, a la derecha. (AP Photo/Lynne Sladky) AP

Existen 300 toneladas de ayuda humanitaria divididas entre Colombia, Brasil y Curazao que aún no consiguen ingresar a Venezuela, dijo el lunes en Miami Lester Toledo, coordinador internacional para la ayuda humanitaria bajo el presidente interino Juan Guaidó.

Y en Miami están organizando una carrera este domingo para recoger más fondos y enviar más ayuda.

En “los tres centros de acopio que tenemos afuera [de Venezuela], hay cerca de 300 toneladas de ayuda humanitaria que está fuera de la frontera, que está intacta, que la dictadura no permite que entre”, dijo Toledo en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Miami.

Los insumos, que incluyen comida y medicinas, pueden ser de larga y corta duración, explicó Toledo. Aquellos de larga duración son los que se encuentran en dichos centros de acopio, mientras que aquellos con una fecha de expiración inmediata han sido entregados a venezolanos en las fronteras.

En el caso de Brasil, la ayuda se ha repartido a los campamentos humanitarios mediante una operación conjunta con el gobierno de Jair Bolsonaro. En Colombia, en cambio, desde hace seis semanas se ha hecho una “entrega agresiva” a los venezolanos que recorren el “paso del caminante”, la ruta que usan para ingresar a tierra colombiana.

“Esto llega a venezolanos, fuera de la frontera, pero son venezolanos en fin”, dijo Toledo.

Toledo resaltó que a pesar de los obstáculos impuestos por el régimen de Nicolás Maduro, que impide la entrada de la ayuda, han logrado llevar más de 900 toneladas de insumos a Venezuela, auxiliando aproximadamente a 800,000 personas.

El coordinador atribuyó este logro al esfuerzo de la diáspora venezolana junto a aliados internacionales, y explicó la importancia que ha tenido Miami para hacer esto posible.

“La mayoría de la ayuda humanitaria que hoy entra en Venezuela sale de esta ciudad en un esfuerzo logístico de todos los Estados Unidos con nuestra diáspora venezolana [y] con nuestros aliados”, dijo Toledo.

Frente a esta compleja crisis humanitaria, la alcaldía de Miami anunció su más reciente iniciativa para apoyar el movimiento democrático venezolano: una carrera de cinco kilómetros que se realizará el próximo domingo 28 de julio, denominada “Running for Freedom”.

“La Ciudad de Miami desde el primer momento ha estado al lado de todos los venezolanos. Su batalla es nuestra batalla”, dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez.

La carrera, que empezará a las 7 a.m. en la cabecera del puente MacArthur Causeway cerca del downtown, busca recaudar fondos para enviar más ayuda humanitaria a Venezuela. Cada corredor deberá pagar $30 para participar.

Según Claudio Moreau, organizador de eventos deportivos y director de “Running for Freedom”, la carrera invita a familias, personas con mascotas e incluso personas en silla de ruedas a participar. Moreau animó a todos a participar, así sea caminando o mediante la opción virtual, especialmente preparada para individuos que no puedan participar físicamente.

La iniciativa nació de un grupo de deportistas que simpatizaron con el esfuerzo que se estaba haciendo para recaudar ayuda humanitaria por el gobierno de Guaidó.

“Nos dijeron ‘estamos viendo que (...) están todos los fines de semana en una ciudad distinta buscando ayuda y nosotros como deportistas también queremos apoyar’”, dijo Toledo a el Nuevo Herald.

En cuanto a la logística para que los fondos lleguen a Venezuela, Toledo dijo que no podía dar muchos detalles, pues se trata de un canal que han logrado abrir y temen que el régimen de Maduro lo perjudique.

Toledo dijo que se necesitan más de 900 toneladas de ayuda humanitaria para aliviar la miseria que se vive en Venezuela.

“Soy el primero en reconocer que no es suficiente y nunca va a ser suficiente la ayuda que logramos poner en Venezuela, mientras no cese la usurpación. Mientras no tengamos el pleno control de los puertos, el pleno control de los aeropuertos, el pleno control del sistema nacional de salud, va a ser imposible acabar con la crisis, yo lo reconozco”, dijo Toledo.