Piden sanciones contra Trinidad y Tobago por deportación de niños venezolanos

Una organización de derechos humanos de Miami solicitó hoy a la comunidad internacional que sancione al gobierno de Trinidad y Tobago por deportar a 16 niños venezolanos, entre ellos uno de apenas cuatro meses de edad, “violando” normas internacionales relacionadas con refugiados y exponiéndolos a una peligrosa travesía marítima.

Patricia Andrade, directora de Venezuela Awareness Foundation (VAF) con sede en Miami, calificó la medida como “grave” y dijo que forma parte de una escalada del gobierno trinitense contra los venezolanos que escapan de su país en busca de refugio ante la grave situación política, económica y social.

“Esto es lo más grave en la escalada de violaciones a las leyes internacionales de las que Trinidad y Tobago es signatario y que merece una sanción de la comunidad internacional porque ese país empezó haciendo redadas buscando un perfil del venezolano, lo que una discriminación hacia un determinado grupo social. De esa forma comenzaron a deportar a los venezolanos, incluso a aquellos que ya gozaban de un estatus de refugiado otorgado por Acnur”, dijo la activista a el Nuevo Herald el martes.

Políticos venezolanos y familiares de los 16 menores deportados denunciaron que los niños que habían llegado a la nación caribeña fueron separados de sus padres y deportados en botes precarios por las autoridades trinitenses el pasado 22 de noviembre y este martes se divulgó un video que se considera es la primera fe de vida de los deportados donde se ve a un grupo de personas y niños en una embarcación precaria.

David Smolansky, representante del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó ante la OEA, publicó el video en su cuenta de Twiiter y dijo que “esta es la primera fe de vida que obtenemos de los 16 niños y todas las personas deportadas. Se están aproximando a Trinidad y Tobago. Las autoridades de la isla deben darle protección y garantizar la reunificación de la familia”.

Andrade detalló que los menores fueron deportados a pesar de que había una alerta de mal tiempo y aun así los embarcaron en botes que ni siquiera tenían techo. Adicionalmente tenían representación legal y cumplían con las condiciones de refugiados.

Una juez determinó que podían quedarse en Trinidad y Tobago y aun así el gobierno los deportó, según la activista venezolana.

“Es sumamente grave. Están violando una norma de derecho internacional establecida, violan la decisión de la juez, violan la alerta de no salida de las embarcaciones. Por eso pido a la comunidad internacional sanciones contra Trinidad y Tobago. No es posible que cada día escale en su política de discriminación contra venezolanos que están buscando refugio y están cumpliendo con las leyes”, dijo Andrade que ha presentado casos de violación a derechos humanos no relacionados ante la CIDH y otras instancias internacionales.

Han pasado más de 40 horas desde que deportaron a los 16 niños y no hay fé de vida de ellos.



El canciller del gobierno interino venezolano, Julio Borges, condenó la decisión y afirmó que se trataba de un acto que no solo viola la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, sino todos los mecanismos internacionales que protegen la niñez.

“Instamos a ACNUR y la OIM a interceder ante esta situación. Es un hecho cruel, que no refleja un espíritu de hermandad que tuvimos los venezolanos con todos los que llegaron a nuestra tierra en el siglo pasado”, dijo Borges.

El diplomático anunció que enviaron una comunicación al canciller trinitense, Amery Brown, sobre la expulsión de 24 venezolanos, 16 son menores de edad, que llegaron al país “huyendo de la dictadura de Maduro. Exigimos una investigación y exhortamos que se garantice la protección internacional”.

La Asamblea Nacional de Venezuela analizó el caso en la sesión de este martes.

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) también expresó su indignación por la medida que consideró se trató de una acción “absolutamente irresponsable e inhumana”.

Hizo un llamado a la OEA y a ONU para que tomen acciones que impidan este trato a los venezolanos que se encuentran en Trinidad y Tobago.

“Trinidad y Tobago tiene un largo historial de humillaciones y encarcelamiento hacia los inmigrantes venezolanos que se dirigen a su territorio, y es por eso que hacemos un llamado a los venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro a no dirigirse hacia Trinidad y Tobago, ya que allí no conseguirán el refugio y el asilo que necesitan, lo que van a conseguir es encarcelamiento, maltrato y eventualmente hasta la muerte si son deportados en embarcaciones riesgosas hacia Venezuela”, alertó Veppex, con sede en Miami.

CIDH expresa preocupación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó preocupación por la deportación y exhortó a Trinidad y Tobago a garantizar el ingreso de venezolanos que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes, así como a respetar el principio de no devolución.

“Asimismo la #CIDH insta a #TrinidadyTobago a observar estrictamente el deber de protección especial de #NiñasNiñosAdolescentes #migrantes y a considerar su interés superior en todas las decisiones que les afecten”, señaló en su cuenta de Twitter.