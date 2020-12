Maduro dice que arrasó la elección, el mundo duda y Venezuela queda con tres congresos

El régimen de Nicolás Maduro anunció el lunes que ganó el 67 por ciento de los votos en las elecciones parlamentarias del domingo, autoproclamándose así el control absoluto del parlamento venezolano, en unos comicios marcados por la escasa participación y el rechazo previo de la comunidad internacional.

La elección crea una situación en la que Venezuela pasará a tener tres Congresos diferentes a partir de enero, dos de ellos controlados por el régimen y uno por los opositores liderados por el presidente interino Juan Guaidó, quien es considerado como el legítimo jefe de Estado del país sudamericano por una coalición internacional liderada por Washington.

“Hemos tenido una tremenda victoria electoral”, dijo Maduro después de escuchar el primer reporte de sus autoridades electorales.

El régimen ya contaba a su favor con una especie de congreso paralelo en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que aun cuando operaba ilegalmente le sirve para aprobar sus propias leyes. Pero necesitaba retomar el control de la Asamblea Nacional para poder endeudarse en el exterior, aseguran analistas.

Los comicios, en los que no participaron los principales partidos de oposición, desataron el lunes una nueva ola de repudios contra el régimen, con países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania anunciando de inmediato que no reconocerían los resultados.

La jornada electoral también fue rechazada por los países miembros del Grupo de Lima, agrupación de países del hemisferio conformada por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.

“Llamamos a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela”, declaró el Grupo de Lima en un comunicado emitido el lunes.

El pronunciamiento fue acompañado poco después por las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien aseguró que su país seguirá viendo a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela.

“La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones de 2018, se beneficie de robar una segunda elección”, advirtió Pompeo en un comunicado, reafirmando que los comicios del domingo fueron una “farsa”.

El régimen anunció en la madrugada del lunes que su coalición, Gran Polo Patriótico (GPP), había sacado el 67.6 por ciento de los votos emitidos, el resto fue repartido entre diferentes coaliciones que dicen ser independientes pero que son descritos por los partidos tradicionales de la oposición como agrupaciones de oportunistas que se vendieron al régimen para ayudarle a proyectar una imagen de legitimidad a la nueva asamblea.

De traducirse el 67.6 por ciento de los votos en el mismo porcentaje de escaños dentro de la Asamblea Nacional, el régimen pasaría a contar con una “mayoría calificada”, que en teoría le permitiría realizar grandes cambios en las leyes venezolana que no son posibles con solo contar una mayoría simple, bajo los términos de la Constitución.

Pero opositores dicen que eso en realidad significa poca cosa en Venezuela, donde el régimen desde hace año ignora las leyes y donde Maduro gobierna ilegítimamente a través de decretos como si tuviera poderes absolutos.

La Asamblea Nacional controlada por la oposición, entre tanto, no piensa disolverse para ceder paso a los nuevos diputados y pasaran a funcionar en paralelo contra la nueva Asamblea Nacional chavista tal como lo venía haciendo con la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente

“No nos vamos a detener, nos mantendremos firmes y en funciones para cumplir con nuestro mandato constitucional”, dijo Guaidó en un vídeo difundido la noche del domingo a través de su cuenta de Twitter.

“La legítima Asamblea Nacional (AN, Parlamento), yo, como presidente encargado, seguiremos aquí juntos, con ustedes, asumiendo no solamente el principio de continuidad constitucional, la responsabilidad del Parlamento y defendiendo la legítima misión que nos encomendó el pueblo de Venezuela”, dijo.

Más de 20,7 millones de venezolanos fueron convocados para renovar el unicameral Parlamento del país sudamericano, pero el llamado a votar fue respondido por un número muy reducido de electores.

Escasa participación en la votación

Según datos de la encuestadora Meganalisis, la participación del electorado había sido de apenas 19.13% a las 6 p.m. de este domingo, hora en que los centros de votaciones debían cerrar.

Pero el régimen mantuvo abierto los centros de votación por casi dos horas más meses a que los centros de votación permanecían vacíos para luego poder inflar los resultados, dijeron observadores independientes.

Al final, el régimen anunció una participación de 31 por ciento, proporción que los encuestadores calificaron de difícil de creer. “La desvergüenza que se exhibe en el despliegue propagandístico y mediático dentro de Venezuela, donde se maquilla una realidad estadística incontrovertible”, se quejó Rubén Chirinos, presidente de Meganalisis.

Fotos tomadas por las agencias de noticias a lo largo del día mostraban centros de votaciones vacíos al punto que observadores resaltaban que había más gente haciendo fila para comprar gasolina que esperando su turno para votar.

Preocupados por los prospecto de una escasa participación, el régimen había redoblado en las últimas semanas los mensajes para motivar a la población a votar. Algunos de esos mensajes, sin embargo, lucían poco democráticos y se trataban en ocasiones de amenazas de que el régimen eliminaría los subsidios y los beneficios estatales a quienes no acudan a las urnas.

“El que no vota, no come”, advirtió Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, en un evento realizado la semana pasada. “Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, amenazando así a los millones de venezolanos que dependen de la ayuda alimentaria para poder sobrevivir.