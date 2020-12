La consulta popular de Guaidó en Venezuela continúa con más incógnitas que certezas 

La consulta popular que impulsa en Venezuela el líder opositor Juan Guaidó continuó este martes con más incógnitas que certezas, toda vez que los organizadores no ofrecieron datos sobre la participación alcanzada hasta ahora en esta contienda que no tendrá carácter vinculante.

Aunque el comité organizador había convocado a una rueda de prensa para informar cuánta gente ha votado hasta ahora, quedaron en deuda precisamente con ese dato y aseguraron que será revelado el miércoles.

Este proceso, que busca medir el rechazo al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, arrancó el lunes de forma virtual y acabará el sábado, cuando se podrá votar en persona.

PROBLEMAS TÉCNICOS

“La cantidad de personas en todo el mundo que intentaron acceder a los sistemas de participación electrónica (…) hizo que se colapsara el sistema en muchos sentidos”, dijo, durante la rueda de prensa, Emilio Graterón, miembro del comité organizador.

La oposición venezolana dijo que los ciudadanos empezaron el lunes a expresar su voluntad en esta consulta de forma virtual, a través de una página web y de las aplicaciones para teléfonos móviles Telegram y Voatz.

Graterón señaló que la página web “no funcionó como se estaba esperando” y estuvo caída “casi todo el día” de ayer, cuando inició el proceso de votación desde las 00.00 horas locales (04.00 GMT).

Asimismo, el opositor dijo que la aplicación Voatz fue de difícil acceso para muchos venezolanos, en vista de sus altos requerimientos técnicos, mientras que el bot de Telegram para manifestar voluntades presentó fallas por las “masivas” peticiones de acceso, pese a que se trata de una aplicación con capacidad para recibir y enviar millones de mensajes multimedia simultáneos.

“Durante 14 horas del día de ayer (el bot de) la aplicación Telegram funcionó también dando problemas por el exceso de uso, de solicitudes de acceso, incluso estuvo caído durante 5 horas en la noche porque fue necesario hacer unas correcciones tecnológicas del sistema”, añadió.

Estas votaciones, que no tendrán carácter vinculante, son promovidas por Guaidó, actual jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países.

INDICIOS DE PARTICIPACIÓN

Para el comité organizador de estas votaciones, prosiguió Graterón, “es muy difícil” ofrecer el reporte de participación por la inestabilidad que han enfrentado las plataformas virtuales, pese al compromiso adquirido ayer de brindar datos este martes.

“Para el día de mañana nosotros podemos tener una percepción bastante más precisa del comportamiento de los usuarios de las (distintas) plataformas”, agregó, al tiempo que pidió a los ciudadanos insistir en los intentos de manifestar sus voluntades.

Sin embargo, repitió que los fallos se debieron, entre otras razones, a la “masiva” participación registrada hasta ahora, pese a que las aplicaciones móviles soportan una actividad masiva desde miles de lugares en el mundo al mismo tiempo.

Por ejemplo, aseguró que durante buena parte del lunes, los canales virtuales de votación registraron “picos de entre 6 y 8 personas por segundo tratando de acceder”, lo que arrojaría un promedio de 600.000 votos en esa primera jornada, si cada segundo participaron 7 electores.

Sin precisar cifras tampoco, el comité organizador ha reportado en Twitter una “altísima participación”.

INTERNET EN CONTRA

Venezuela tiene una de las conexiones a internet más lentas del mundo, un servicio que además presenta caídas casi a diario debido, entre otras razones, a los numerosos fallos eléctricos.

Así, la consulta opositora que incluye cinco días con participación telemática, se enfrenta al desafío de sortear los problemas de conectividad.

Por ello, el equipo promotor de este proceso ha pedido a los venezolanos que están en el extranjero que pueden tener una mejor velocidad de navegación, votar a través de Voatz, mientras que a los ciudadanos que están dentro del país les sugieren emplear Telegram, “la vía con menor consumo de internet”.

“Si no funciona, espere un poco y vuelva a intentarlo, y si por alguna razón, no logra acceder, espere un poco y vuelva a intentarlo”, recomendó Graterón a los internautas venezolanos.

APOYO Y RECHAZO

En esta contienda, los venezolanos responderán si rechazan o no las legislativas recientes, que ganó con holgura el chavismo en medio de una alta abstención, y si exigen “el cese de la usurpación de la Presidencia” por parte de Maduro, así como convocar a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Finalmente, el tercer punto consulta a los venezolanos si “ordenan” hacer “las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar” la democracia, “atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad”.

Estados Unidos, el principal aliado de Guaidó, aplaudió la consulta opositora, según expresó este martes en Twitter el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El comentario fue respondido en la misma red social por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien escribió: “En plena agonía terminal, la Administración saliente de EEUU pierde el juicio por completo. Ha entrado en fase de delirio (…) Esperamos que regrese la diplomacia al Departamento de Estado estadounidense.

Maduro, por su parte, se refirió veladamente a la consulta con un breve comentario que hizo durante una rueda de prensa.

”Yo no me puedo prolongar el mandato con una consulta por internet“, expresó el mandatario tras defender la legitimidad de los comicios parlamentarios, que no son reconocidos por buena parte de la comunidad internacional y en los que no participó la oposición mayoritaria que controla actualmente la Cámara por considerarlos un fraude.