Oposición en Asamblea Nacional de Venezuela se divide al extender mandato de Guaidó

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el sábado extender las funciones del gobierno interino de Juan Guaidó pero la decisión no contó con el respaldo de Acción Democrática (AD), el segundo mayor partido de oposición del país.

La abstención de AD es vista como una nueva señal de resquebrajamiento interno de la oposición venezolana y del liderazgo de Guaidó, en momentos en que el régimen de Nicolás Maduro da señales de que está por recrudecer la represión dentro del país petrolero.

#ATENCION | Asamblea Nacional aprueba modificación del Estatuto de la Transición que norma el funcionamiento del parlamento durante la Continuidad Constitucional. — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) December 26, 2020

Fuentes cercanas al gobierno interino dijeron a el Nuevo Herald que la decisión de Acción Democrática de abstenerse en la votación del sábado a favor de la extensión –incluido en la reforma al Estatuto de la Transición– es un intento por evitar convertirse en un blanco de encarcelamiento y mayores represalias por parte del régimen que, entre otras cosas, ya le arrebató la estructura legal del partido dentro de Venezuela.

Previamente, el dirigente de AD Oliver Blanco había adelantado que el partido no respaldaría la reforma en la votación del sábado.

“AD rechazará la propuesta de modificación del estatuto de transición no solo porque en nada cambiará la situación actual sino porque nuestros diputados y autoridades partidistas están en Vzla, mientras que los que presionan su aprobación se encuentran todos en el exilio”, escribió Blanco en su cuenta de Twitter.

La declaración, sin embargo, no es del todo correcta. Aun cuando muchos opositores se encuentran en el exterior, muchos de ellos, incluyendo el propio Guaidó, están dentro del país.

Acción Democrática dijo durante la sesión que se abstenía al considerar que la reforma era innecesaria debido a que la Asamblea Nacional ya había declarado que las elecciones parlamentarias, realizadas el 6 de diciembre por Maduro, son ilegítimas, y en consecuencia, no es necesario ningún otro pronunciamiento para evitar que el parlamento actual bajo control de la oposición sea remplazado por la asamblea chavista que salió de los fraudulentos comicios.

“Si el mundo desconoció las elecciones del 6 de diciembre, si nosotros en el parlamento... acordamos desconocer este proceso fraudulento electoral, entonces, ¿para qué reformar el estatuto de la transición? Nosotros, responsablemente, creemos que el estatuto de la transición tiene plena vigencia”, dijo en su intervención Piero Maroun, jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática.

La continuidad de la Asamblea Nacional es vital para la permanencia de la presidencia interina de Guaidó, ya que es su posición como actual presidente del cuerpo legislativo lo que le faculta ocupar la posición de jefe de Estado, luego que el mismo parlamento declaró que Maduro usurpaba la presidencia.

Firmes y consecuentes con la lucha democrática, los diputados de @ADemocratica hoy decidimos salvar el voto en la Reforma al Estatuto de Transición. Apegados a la Constitución y al Reglamento Interior y de Debates de la AN, seguiremos trabajando en #Unidad por una #VenezuelaLibre pic.twitter.com/R01p8NZOjA — Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) December 26, 2020

Analistas consultados dijeron que el pronunciamiento de AD abre la puerta para que el partido pueda distanciarse en el futuro de la coalición opositora y evitar que sus diputados sean arrestados.

“El temor del líder de AD, Henry Ramos Allup, es que los diputados, y él mismo, sean arrestados a partir del 5 de enero, cuando el régimen juramente su nueva asamblea y declare a los actuales diputados como ilegales y de actuar fuera de la ley”, dijo desde Washington Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends.

Una situación similar ya ocurrió cuando la Asamblea Nacional nombró nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en remplazo de los que había nombrado ilegalmente Maduro. Estos fueron arrestados casi de inmediato, recordó De La Cruz.

Durante la sesión, AD reafirmó que, pese a la abstención, continuará acompañando a Guaidó, pero es indudable que el sábado se produjo un resquebrajamiento interno del campo opositor.

“De ahora en adelante, Acción Democrática se involucra pero no se compromete con la causa de Guaidó. Se involucra, porque no se opone, pero dejó el compromiso porque no está dispuesto a poner el cuello”, dijo De La Cruz, cuya firma analiza la actualidad en Venezuela.

“Es como la diferencia entre el huevo y el tocino en el desayuno. La gallina está involucrada porque pone los huevos, pero el cerdo es el que está comprometido, porque tiene que morir para brindar el tocino”, explicó.