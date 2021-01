Guaidó y embajador de EEUU asoman posibilidad de negociar con Maduro

El embajador de Estados Unidos James Story y el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó asomaron el viernes la posibilidad de entablar una nueva ronda de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro para buscar una solución a la crisis del país petrolero.

Las declaraciones, que se producen en medio del aparente estancamiento en los esfuerzos opositores contra el régimen, muestran un ligero cambio en el discurso frente a la posibilidad de diálogo con Maduro de Estados Unidos, que previamente insistía en que lo único que hay que hablar con el gobernante es su salida inmediata del poder.

Emitiendo las declaraciones en un foro sobre Venezuela, el diplomático estadounidense y el dirigente venezolano discutieron abiertamente las ventajas, dificultades y condiciones bajo las cuales esas conversaciones podrían ser llevadas a cabo, sin llegar a manifestar que la propuesta esté siendo promovida activamente por Estados Unidos o por el bloque opositor.

“La pregunta no es el deseo de las fuerzas democráticas para considerar negociaciones, la pregunta es si Maduro y los que lo rodean podrán poner el interés de Venezuela por encima de sus propios intereses”, comentó Story en una video conferencia organizada por el Americas Society/Council of the Americas.

Tras manifestar que ese no ha sido lo que ha sucedido en las varias ocasiones que el bloque opositor ha tratado de negociar con el régimen, Story agregó: “Juntos es mucho lo que podemos hacer para seguir presionando al régimen de Maduro para que inicie negociaciones honestas”.

La oposición venezolana ha participado en los últimos años en varios procesos de diálogo con el régimen que no han llegado a ningún lado, dijo Guaidó al resaltar los fracasos en la mesa de conversaciones de República Dominicana y Noruega.

Explicó que esto se debe en parte porque el régimen es encabezado por personas que han demostrado estar dispuesta a cometer crímenes de lesa humanidad para mantenerse en el poder y que no están dispuestas a entregarlo voluntariamente.

“Tiene que haber presión adicional sobre el régimen para forzar una solución política al conflicto. Usamos la palabra forzar… porque la dictadura de Maduro ha demostrado no querer voluntariamente llegar a una solución”.

Guaidó sostuvo que la comunidad internacional debe continuar con la aplicación de sanciones dirigidas a castigar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos no solo para detener la fuga de capitales sino para obligarles a sentarse en un proceso genuino de diálogo.

“Hay que aprender de los errores anteriores. Las negociaciones no pueden ser un objetivo en si mismo, sino un mecanismo de lucha. ¿Qué es lo que va a hacer la dictadura? Va a tratar de convertir una negociación o una mediación en un fin en sí mismo. Pero no lo es, es un mecanismo para llegar a una solución”, sostuvo.

El foro fue realizado en momentos en que los partidos de la oposición parecen estar pasando por el punto de mayor debilidad de los últimos dos años, luego que Maduro tomara el control de la Asamblea Nacional a través de unas elecciones calificadas por fraudulentas por gran parte de la comunidad internacional.

Story resaltó que Estados Unidos y la Unión Europea continúan reconociendo el liderazgo de Guaidó y de la Asamblea Nacional opositora electa en el 2015, en vez del parlamento conformado principalmente por seguidores del régimen que Maduro inauguró este mes.

Aun así, el comunicado emitido este mes por la Comunidad Europea para rechazar a la nueva Asamblea Nacional de Maduro se abstuvo de referirse a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, en medio de dudas sobre la legalidad del dirigente y del congreso opositor de auto-extender sus funciones por un año más.

Guaidó, quien también es el presidente de la Asamblea Nacional opositora, venía siendo reconocido a partir del 2018 como el presidente interino de Venezuela por una coalición de casi 60 países que incluye a Estados Unidos.