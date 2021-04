Marchan en Venezuela para exigir plan masivo de vacunación

Leer más

Menos de dos meses después de que el gobierno de Biden haya anunciado su decisión de otorgarle el Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status o TPS) a los venezolanos, la diáspora venezolana está luchando por un estatus legal permanente que les permita un día obtener la ciudadanía americana.

Este sábado, un grupo de activistas venezolanos, funcionarios electos así como líderes empresariales y religiosos se reunieron en una Cumbre Nacional virtual para pedir apoyo bipartidista para el proyecto de ley SECURE Act (Safe Environment from Countries Under Repression and Emergency Act o Ambiente seguro de países bajo represión y ley de emergencia).