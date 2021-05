Negociador: ex boinas verdes encarcelados en Venezuela quizás fueron engañados

Dos ex boinas verdes estadounidenses encarcelados en Venezuela por el fallido golpe de Estado del año pasado no son mercenarios, pueden haber sido engañados y deberían haber sido recibido un trato indulgentes por el régimen de Maduro, dijo un prominente negociador privado que trata de conseguir su liberación.

“Los boinas verdes son inocentes de los deitos de los que se les acusa. No eran mercenarios, no eran parte de una invasión”, dijo Bill Richardson, ex gobernador de Nuevo México, quien está trabajando con las familias de Luke Denman y Airan Berry para que los liberen.

Los dos hombres contratados por la firma de seguridad de Florida Silvercorp USA, podrían haber sido engañados, sugirió Richardson, ex embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas que ha ganado con éxito la liberación de cautivos en todo el mundo a través de su Centro Rchardson, orgaización sin fines de lucro con sede en Santa Fe, Nuevo México.

“Estaban entrenando a venezolanos, sin duda, en la frontera. Pero tenían contrato para capacitar a venezolanos en Colombia”, dijo. “Nunca tuvieron la intención de cruzar la frontera ellos mismos. No eran parte de ninguna invasión. Ambos terminaron en Venezuela, tal vez alguien los vendió.

“Llegaron a Venezuela con sus pasaportes, en pantalones cortos y sandalias. Eso no es lo que usarían las boinas verdes para una invasión. Lo más probable es que pensaran que se iban de Colombia para volver a casa. También creían que su contrato para capacitar a los venezolanos fue aprobado por el gobierno de Estados Unidos”.

El contrato de Silvercorp para la formación de los venezolanos fue aprobado por Juan Guaidó, el legislador venezolano que el gobierno de Trump y varios países han reconocido como el líder constitucional de la nación.

Los detalles siguen siendo esbozados sobre cómo los dos estadounidenses llegaron a Colombia y más tarde terminaron en barcos que acompañaban la incursión armada llamada Operación Gideon en Venezuela el 1 de mayo de 2020. Una serie de historias el año pasado por el Miami Herald, el Nuevo Herald y la Oficina de McClatchy en Washington detallaron cómo algunos miembros de la administración de Trump tenían conocimiento previo del intento de golpe de Estado,y cómo los leales al líder venezolano Nicolás Maduro se infiltraron en las filas de los conspiradores golpistas, lo que llevó a una masacre de algunos invasores.

Además de la intriga, Jordan Goudreau, otro ex boina verde que dirigía la compañía de Florida que entrenó a los venezolanos, presentó una demanda por incumplimiento de contrato en el sur de Florida a finales del año pasado contra Juan José Rendón. El consultor político fue representante en Miami de Guaidó.

Y la traductora de Goudreau, Yacsy Álvarez Mirabal, una mujer venezolana vinculada con la Florida, está ahora en una cárcel colombiana,acusada de importar ilegalmente fusiles de alto poder y equipos de visión nocturna. Trabajó para un ex general venezolano Cliver Alcalá, extraditado de Colombia a Estados Unidos en marzo de 2020 y acusado de formar parte de una red venezolana de narcotráfico liderada por el ejército y el régimen. También hay acusaciones de que el dinero de las drogas podría haber fluido a través de los campos de entrenamiento.

En ese complejo contexto, Richardson está tratando de convencer al gobierno de Maduro para que dé pequeños pasos hacia una solución, como poner a Denman y Berry bajo arresto domiciliario en Caracas en lugar de prisión. Los dos fueron condenados a 20 años de prisión por su participación en los esfuerzos golpistas.

El nuevo gobierno de Biden parece estar avanzando a un ritmo mesurado mientras revisa las opciones políticas de sanciones, diplomacia y relaciones bilaterales con Venezuela y Cuba.

Es probable que algunas de estas decisiones se pesen a través de un prisma político, ya que la posición de línea dura de la administración de Trump sobre Venezuela ayudó a ganar votos del Partido Republicano en el sur de Florida.

La empresa floridana Silvercorp, de Jordan Goudreau (en la foto), participó en el entrenamiento de desertores venezolanos para un intento de golpe de estado.

La realidad de la política de Trump era un poco más compleja. El ex secretario de Estado Mike Pompeo y el veterano asesor conservador Elliott Abrams persiguieron una línea dura, pero el confidente de Trump, Richard Grenell, su ex embajador en Alemania, se reunió con un líder del régimen en septiembre en busca de una salida negociada para Maduro.

El viaje de Grenell tomó al Departamento de Estado por sorpresa y creó confusión sobre quién estaba dictando pautas sobre la política de EEUU hacia Venezuela.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no hicieron comentarios inmediatos sobre el estado de las conversaciones sobre los estadounidenses encarcelados, incluido un tercer hombre, Matthew Heath, un marine retirado detenido en Venezuela en septiembre pasado y acusado de conspirar para volar infraestructura.

Los familiares de Heath negaron que estuviera involucrado en ningún complot y dijeron a los medios de comunicación locales en Tennessee a finales de febrero que había sido torturado y que habían buscado ayuda de la administración de Biden.

Richardson declinó discutir detalles sobre Heath o los llamados 6 de Citgo, un grupo de ejecutivos estadounidenses de Citgo, con sede en Houston. Su propietario controlador había sido la petrolera estatal venezolana PDVSA, aunque muchos de los activos estadounidenses de Citgo están en proceso de ser vendidos bajo la presión de los acreedores.

El grupo fue colocado bajo arresto domiciliario esta semana después de permanecer en duras condiciones en una prisión venezolana.

Los seis ejecutivos habían sido tentados a venir a Caracas para una reunión de emergencia en noviembre de 2017 y fueron arrestados poco después de llegar por agentes de seguridad armados y enmascarados. Fueron acusados de malversación derivada de una propuesta nunca ejecutada para refinanciar unos $4m000 millones en bonos de Citgo ofreciendo una participación del 50% en la compañía como garantía.

El año pasado, los seis fueron condenados a entre ocho y 13 años de prisión, a pesar de que Reuters informó que los documentos habían mostrado que los ejecutivos habían informado a altos funcionarios venezolanos, incluidos tres ministros, de los planes de pedir prestados los $4,000 millones.

Los 6 de Cito en un tuit de junio de 2020 (desde la izquierda): José Ángel Pereira, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, José Luis Zambrano, Tomeu Vadell y Alirio José Zambrano. Los ejecutivos están bajo arresto domiciliario y en esta foto estaban afuera del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia en Caracas, Venezuela.. TWITTER TNS

Por ahora parece que el el caso de los 6 de Citgo 6 es más importante para el gobierno venezolano, en parte porque espera que Estados Unidos responda a su presión aliviando las condiciones de los detenidos y entablando conversaciones que llevarían a aliviar las sanciones impuestas a la economía venezolana y a los principales líderes del régimen.

Una puerta a esas conversaciones pareció abrirse la semana pasada cuando Guaidó sugirió la voluntad de negociar un acuerdo con el régimen que conduciría a elecciones libres a cambio del levantamiento de las sanciones. Maduro dijo que estaría dispuesto a asistir, pero ha habido poco movimiento desde entonces.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo a McClatchy que el gobierno sigue comprometido con Guaidó después que pidió al nuevo gobierno que alivie las sanciones a Maduro a principios de este mes como rama diplomática.

“No tenemos prisa por levantar las sanciones”, dijo el funcionario del Departamento de Estado, pero agregó: “El gobierno de Estados Unidos siempre ha dicho que las sanciones no tienen por qué ser permanentes”.

“Estados Unidos ha dejado claro que la eliminación de las sanciones puede estar disponible para individuos y entidades que toman medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, se pronuncian contra los abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro o combaten la corrupción en Venezuela”, dijo el funcionario, quien pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar públicamente del asunto

Una de las sanciones que se espera que se flexibilicen tan pronto como aparezca una señal de buena fe es una medida de la administración de Trump que había prohibido a terceros países cambiar el crudo venezolano por combustible diésel. Esto ha llevado a la escasez de combustible para los camioneros que entregan alimentos y otros artículos esenciales a los venezolanos comunes y corrientes.

A pesar de que el paso a prisión domiciliaria de los 6 de Citgo ahora se considera una buena señal, ya estuvieron en esa situación antes y los devolvieron a prisión.

Pero cuando se trata de los dos ex boinas verdes en Venezuela, Richardson sigue insistiendo en que no son mercenarios.

“Son inocentes de los delitos de los que se les acusa, por lo que el uso del término mercenarios no es correcto. Sería bueno encontrar una manera de llevarlos de vuelta a casa con sus familias”, dijo.