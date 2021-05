Venezuela reafirma su apoyo a Palestina durante un encuentro diplomático

Leer más

El ex candidato presidencial venezolano Henrique Capriles dijo este miércoles que la oposición, de la que él mismo forma parte, actualmente, no es una opción de poder, por lo que -consideró- no se pueden crear falsas expectativas al electorado.

“Hoy en día la oposición no es una opción de poder, no podemos seguir hablando como si tuviéramos el 80 % del país con nosotros; ese momento ya pasó, ahora tenemos que reconstruir”, manifestó Capriles durante una entrevista con la periodista Luz Mely Reyes en el medio digital nacional Efecto Cocuyo.