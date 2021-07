Presentan solicitud para que boxeador olímpico venezolano sea acogido en Canadá

El boxeador venezolano Eldri Sella Rodríguez que integró el equipo de refugiados en los Juegos Olímpicos de Tokio podría residir en Canadá si prospera una petición presentada por un diplomático de Venezuela a ACNUR. El deportista está impedido de regresar a Trinidad y Tobago donde vivía antes de viajar a Japón.

Orlando Viera-Blanco, embajador del gobierno interino venezolano en Canadá, anunció este miércoles que presentó una solicitud para que el deportista pueda vivir en el país norteamericano.

“Como Embajador de Venezuela en Canadá notifico que hemos solicitado formalmente a ACNUR de Canadá que active protocolos de reasentamiento humanitario para que nuestro compatriota el boxeador olímpico, Eldric Sella[24 años] sea recibido en Canadá. Exhortamos ACNUR impulsar el proceso por una vida digna”, dijo en su cuenta de Twitter.

Sella, que perdió ante el dominicano Euri Cedeño Martínez el pasado lunes, no puede retornar a Trinidad y Tobago, donde vivía tras huir de Venezuela en 2018.

Cuando el colapso económico devastó a Venezuela en 2014, el boxeador fue retirado de la selección nacional por falta de recursos y decidió que era hora de dejar su país en busca de mayores oportunidades, se indicó en el portal Olympics.com.

“Después de ser invitado a un torneo de boxeo en la cercana Trinidad y Tobago en 2018, Rodríguez solicitó asilo y solicitó con éxito el estatus de refugiado. El padre de Rodríguez, quien también es su entrenador, se unió a él poco después”, detalló.

Pero ahora, el ministro trinitense de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, dijo al medio Newsday que “no creo que sus documentos estén en orden para regresar a Trinidad. Se fue de Trinidad ayer (martes) por lo que supe ... Por lo tanto, le deseo lo mejor y el mayor de los éxitos en su esfuerzo”.

Explicó que si el deportista quiere regresar debe tramitar una visa.

“Si quiere regresar, hace una solicitud. Ahora tenemos un requisito de visa en Venezuela que presentamos recientemente debido a la gran cantidad de venezolanos que vienen aquí. No teníamos restricciones, pero ahora tenemos un requisito de visa”, dijo Hinds.

Jorge Arreaza, canciller del régimen de Nicolás Maduro, negó que Sella fuera un refugiado, aseguró que “nadie lo persigue” por lo tanto podía regresar a Venezuela y acusó a ACNUR de usar al boxeador contra la nación sudamericana.

“Esto ocurre cuando #ACNUR actúa por intereses políticos, sin rigor. Eldric Sella no es refugiado, nadie lo persigue. Puede volver a casa cuando quiera. Migró a Trinidad y no le podía ser otorgado un status para el que no aplica. ACNUR lo utilizó ideológicamente contra #Venezuela”, dijo Arreaza en su cuenta de Twitter.

