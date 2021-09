Alarma en Perú por reunión secreta entre Maduro y Castillo

Una foto difundida por la oficina de prensa de la Presidencia del Perú muestra al presidente Pedro Castillo saludando a la bandera nacional al salir del Congreso, luego de su ceremonia de toma de posesión en Lima, el 28 de julio de 2021. AFP vía Getty Images

Una reunión secreta sostenida el fin de semana entre el presidente peruano Pedro Castillo y el gobernante venezolano Nicolás Maduro está generando alarma en Perú, donde el Congreso y los medios de comunicación le exigen al gobierno que brinde explicaciones.

La reunión no figuraba en la agenda de Castillo, quien viajó a México para asistir a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Allí se encontraba también Maduro, en su primer viaje oficial al exterior desde que Estados Unidos le acusara de narcotráfico en marzo del 2020, ofreciendo una recompensa por su captura de $15 millones.

Noticias del encuentro llegaron fortuitamente a Perú, luego que un ministro de Castillo lo mencionara como por casualidad en una discusión que llevaba a través de Twitter sobre la ilegitimidad de Maduro. La información dejó un mal sabor en la boca de muchos.

“Es primordial conocer las razones por las que se reunió con el dictador venezolano Nicolás Maduro y, sobre todo, los motivos por los que esa reunión no fue públicamente anunciada. Si el jefe del Estado va a tratar asuntos que comprometen las relaciones internacionales del Perú, la ciudadanía merece estar al tanto”, declaró el diario El Comercio en un editorial.

“Si una cita de esta naturaleza se decide llevar a cabo de manera más bien furtiva, las suspicacias están justificadas. De hecho... la opinión pública no habría sabido de ese encuentro de no haber sido por la mención que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, hizo de ella en el tuit en el que atacó al vicecanciller Luis Enrique Chávez por haber declarado que ‘en este momento la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”, agregó el diario.

El Comercio enfatizó que Castillo debería a través de un mensaje a la nación explicar los temas que él abordó con Maduro.

El editorial fue seguido por legisladores de la oposición peruana, quienes citaron el jueves al canciller Óscar Maúrtua para que explique al Congreso el próximo martes que fue lo que se dijo en la reunión a puertas cerradas.

En contraste del malestar en Perú, el encuentro pasó por desapercibido en Venezuela, donde el propio Maduro lo confirmó, describiéndolo como un logro. Al decir que tuvo una buena conversación con Castillo, Maduro dijo que discutieron la elevada presencia de venezolanos en Perú y un plan gubernamental de Caracas para facilitar el retorno de venezolanos que se encuentran en el exterior.

“Tenemos más de 42,000 venezolanos y venezolanas inscritos para volver desde el Perú y hemos acordado hacer una coordinación a nivel de gobiernos del Perú y Venezuela para un plan de vuelta a la patria masivo. Nosotros ponemos los aviones y vamos a buscar apoyo en ACNUR y otros organismos internacionales para ese plan”, relató Maduro.

Esos 42,000 venezolanos representa menos de un 5% por ciento de los estimados 900,000 venezolanos que se encuentran buscando refugio en Perú para huir de la crisis humanitaria en Venezuela.

Castillo, cuyo partido se ha declarado ser marxista leninista, llegó a la presidencia tras ganar unas controversiales elecciones este año en medio de temores de que pretende seguir los pasos del fallecido presidente Hugo Chávez y de Maduro, su sucesor, en Venezuela.

Castillo ha intentado disuadir esos temores, declarando reiteradamente que no piensa instaurar un régimen similar al venezolano en Perú y que mantiene su distancia con el régimen de Maduro.

“Aquí no hay nada de chavismo”, señaló poco antes de ganar las elecciones. “Quiero decirle al señor Maduro que si por favor hay algo que tiene que decir concerniente al Perú, que primero arregle sus problemas internos; y que venga y se lleve a sus compatriotas que han venido, por ejemplo, aquí a delinquir”.

Pese a ese tipo de declaraciones, los pasos de Castillo son monitoreados minuciosamente por sus adversarios que buscan señales de lo contrario.

Este artículo fue complementado con los servicios cablegráficos de el Nuevo Herald.