Leopoldo López propone bloque mundial de opositores para enfrentar a las dictaduras

El dirigente de la oposición venezolana Leopoldo López propuso el martes unir los esfuerzos alrededor del mundo para combatir el avance del totalitarismo en el planeta, diciendo que lo que está pasando en países como Cuba, Irán, Bielorrusia y Venezuela es un fenómeno mundial impulsado por una poderosa cofradía de dictaduras.

López, quien habló en el marco del Oslo Freedom Forum que se realizó esta semana por primera vez en Miami, dijo que la permanencia en el poder de dictadores como el venezolano Nicolás Maduro no es un problema aislado y va más allá de los problemas internos del país, como lo podría ser la división de la oposición o los errores cometidos en la lucha.

Esos factores son importantes, pero no son el problema central, dijo.

“La raíz del problema, en mi opinión, y la principal razón por la cual Maduro sigue en el poder, es el hecho de que él sigue recibiendo respaldo de poderosos y países muy activos en promover la expansión del autoritarismo en todo el mundo: China, Rusia, Irán, Turquía y en nuestro caso Cuba”, dijo López durante su intervención en el foro.

Estas naciones están respaldando constantemente a las dictaduras florecientes alrededor del mundo y trabajan en modalidad red, ayudándose mutuamente.

“Ellas se alimentan entre sí, se ayudan entre ellas, aprenden de sus propias lecciones y han aprendido cómo reprimir las protestas en las calles. Ellas comparten los mecanismos que pueden utilizar para controlar las comunicaciones y las redes sociales”, dijo López, quien fue encarcelado por Maduro por iniciar las protestas en Venezuela del 2014.

López, máximo líder del partido político del dirigente opositor Juan Guaidó, dijo que esta unión de dictaduras no puede ser combatida efectivamente por los esfuerzos individuales de opositores en cada uno de los países, enfatizando que el emergente fenómeno mundial requiere la unidad de esfuerzos libertarios.

“Lo principal es que debemos unirnos y organizarnos entre nosotros”, dijo López. “Todos los movimientos están aislados dentro de sus propios países, e incluso vecinos como Cuba y Nicaragua, que están enfrentando el mismo fenómeno que estamos enfrentando en Venezuela, no están unidos... No nos comunicamos entre nosotros; no aprendemos de nosotros mismos”.

López, quien huyó de Venezuela en el 2019, brindó sus declaraciones en el marco del foro mundial que por dos días reunió en Miami a artistas, dirigentes políticos y portavoces de algunos de los movimientos que buscan rescatar la democracias y las libertades alrededor del mundo.

Pese a sus comentarios sobre la necesidad de preservar la unidad, López fue recibido el martes por activistas y otros opositores venezolanos que protestaban en contra él y otros integrantes del equipo de Guaidó por la decisión de participar en un proceso de negociación con el régimen de Maduro.

Entre las personalidades que hablaron el martes durante el foro también figuró la artista cubana Tania Bruguera, quien resumió las protestas en la isla del 11 de julio, como la mayor en décadas.

“El gobierno cubano había querido presentar [las manifestaciones] como los actos de algunos delincuentes que querían causar problemas, pero la realidad era que ese era el mayor levantamiento de todos los tiempos en Cuba desde la revolución”, relató Bruguera en una presentación sobre el estado de los derechos humanos en la isla.

Según la artista, se trataba de un movimiento espontáneo que se producía a lo largo de toda la isla que requería de una rápida respuesta de los gobernantes, que llevó al gobernante Miguel Díaz-Canel a ordenar por televisión que los revolucionarios salieran a la calle.

Estaba hablando en código, dijo Bruguera. “Y el código es que todos quienes fueran a defender a la gente en el poder no serían perseguidos ni juzgados”. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos ha recibido castigo por sus acciones que dejaron múltiples heridos, resaltó.

Con la orden, la isla vio un incremento en la represión gubernamental: En un solo día hubo más de 1,000 detenidos, algunos de ellos niños que fueron maltratados en prisión, incluso sexualmente, dijo la artista.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad del Estado comenzaron a implementar métodos encubiertos para contener la protesta, incluyendo el de vestirse como personal médico para obtener ingreso a una vivienda donde se estaba realizando una huelga de hambre.

La artista, quien se encontraba en la isla al momento de las protestas, salió de Cuba el 17 de agosto y vino a Miami. Actualmente, dijo, está estableciendo contactos con “muchas personas” de la comunidad cubana en el exterior porque está convencida de que son vitales para propiciar un cambio en la isla.

