El Vaticano corrige una cita del papa sobre abusos

El papa Francisco llega a su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 29 de mayo de 2019. AP Foto

La oficina de comunicaciones del Vaticano corrigió el miércoles la transcripción italiana de los comentarios del papa Francisco sobre el excardenal Theodore McCarrick. La agencia había omitido la afirmación de Francisco de que no recordaba si le habían hablado en 2013 de la afición de McCarrick de dormir con seminaristas.

La omisión daba la impresión de que Francisco rechazaba de plano saber nada de McCarrick, ahora caído en desgracia, mientras que la frase completa, que al principio solo aparecía en el texto en español, dejaba claro que no lo recordaba. La distinción es clave en el escándalo sobre los años en los que el Vaticano encubrió a McCarrick.

La coordinadora de comunicaciones del Vaticano, Andrea Tornielli, dijo el miércoles que la discrepancia se debía a la rapidez con la que se había traducido una larga entrevista del español al italiano, y que el texto original en español se consideraba la referencia.

Minutos después de la pregunta de The Associated Press, la cita completa y corregida apareció en el sitio web de noticias de la Santa Sede, Vatican News. La entrevista la realizó el 21 de mayo Valentina Alazraki, veterana corresponsal en el Vaticano de la cadena mexicana Televisa.

La cuestión afecta a las afirmaciones del embajador retirado del Vaticano ante Estados Unidos, el arzobispo Carlo María Vigano, de que en una audiencia privada con Francisco en junio de 2013 le dijo que McCarrick había “corrompido a una generación” de seminaristas cuando era una estrella en ascenso en la Iglesia católica estadounidense.

Francisco expulso a McCarrick del sacerdocio después de que una investigación de la Iglesia concluyera que había abusado sexualmente de menores y de seminaristas adultos.

El escándalo ha causado una crisis de credibilidad en la jerarquía católica porque durante años fue un secreto a voces en el Vaticano y en los círculos eclesiásticos estadounidenses que el arzobispo retirado de Washington presionaba a seminaristas para que compartieran cama con él. Las acusaciones de que había abusado de un menor aparecieron en 2017.

Hasta la publicación de la entrevista el martes, Francisco se había negado a responder a las acusaciones de Vigano, diciendo a la prensa que lo investigaran ellos. El Papa dijo que “no sabía nada, obviamente, nada, nada” sobre McCarrick. “Lo dije varias veces eso, que yo no sabía, ni idea. Y que cuando esto que (Vigano) dice que me habló aquel día, que vino... Y yo no me acuerdo si me habló de esto. Si es verdad o no. ¡Ni idea!”.

La versión inicial en italiano eliminaba la referencia de Francisco a que no recordaba si Vigano le había hablado de McCarrick, y solo citaba a Francisco diciendo que no sabía nada del cardenal.

Las acusaciones de Vigano han sido esgrimidas por los críticos conservadores de Francisco para atacar al papa, afirmando que parecen mostrar que Francisco ignoró información sobre que McCarrick se aprovechaba de seminaristas y le levantó las restricciones impuestas por el papa Benedicto XVI en 2008.

Por tanto, el argumento de Francisco de que no recuerda si Vigano le habló de McCarrick es ahora su defensa ante esas críticas.

La oficina de comunicaciones del Vaticano publicó el año pasado una fotografía retocada y una cita parcial de una carta escrita por el papa emérito Benedicto XVI que cambiaba el sentido de la misiva. El entonces responsable de la oficina de comunicaciones tuvo que renunciar por esa publicación.