Policía francesa detiene a afgano tras ataque con cuchillo

Varios reporteros informan desde las cercanías de una estación del metro, afuera de donde un sujeto mató con un cuchillo a una persona e hirió a otras nueve en Villeurbanne, cerca de Lyon, en el centro de Francia. AP Foto

La policía detuvo el sábado a un afgano que había solicitado asilo en Francia después que una persona fue asesinada con un cuchillo y nueve más heridas afuera de una estación del metro en un suburbio de Lyon, informaron las autoridades. Se desconocen las razones del ataque.

El agresor fue un afgano de 33 años que buscaba asilo en Francia y aguardaba la respuesta, afirmó un funcionario de la policía nacional.

El detenido proporcionó a la policía información contradictoria, aunque el ataque en la localidad de Villeurbanne no parecía estar relacionado con terrorismo, declaró el funcionario a The Associated Press. El funcionario no estaba autorizado a ser identificado por su nombre de acuerdo con políticas del gobierno francés.

El alcalde de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, indicó a los reporteros que el detenido es el principal sospechoso y el único implicado en el ataque con cuchillo.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El alcalde agregó que la víctima fatal fue un adolescente de 19 años y que tres de los heridos estaban en estado crítico. Se desconoce si el fallecido conocía al agresor, señaló la policía local.

La estación del metro en Villeurbanne fue acordonada y la policía peinó la zona. Los agentes buscaban a posibles cómplices.

Hasta el momento no se ha solicitado la participación de la fiscalía nacional antiterrorista en las pesquisas. El gobierno regional de Lyon también afirmó que las fuerzas de seguridad nacional no participaron en la búsqueda, que incluyó algunas decenas de agentes y un helicóptero.

Francia se mantiene en alerta desde los diversos ataques perpetrados por extremistas islámicos en 2015 y 2016.