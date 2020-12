Migrantes que llegan a Canarias irán a barracones y hoteles

Leer más

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha ironizado este lunes durante un mitin político en Zulia con motivo de las parlamentarias del próximo 6 de diciembre con la posibilidad de que las esposas no den de comer a sus maridos si no se levantan este domingo para acudir a las urnas.

“Las mujeres van a estar al frente de esta batalla. Yo sé que es la mujer quien se va a levantar tempranito y va a decir en casa, ‘a levantarse que hay que ir a votar’. Claro, y el que no vote, no come. Se le aplica una cuarentena y no come”, ha expresado entre risas de los asistentes en un acto celebrado en el municipio zuliano de Bolívar.