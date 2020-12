Autoridad Palestina recibe mil millones de dólares de Israel

Leer más

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este martes que si la oposición gana las elecciones legislativas de este domingo, él deja la Presidencia, si bien la mayoría política liderada por Juan Guaidó no participará en esta contienda por considerarla fraudulenta.

“Al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos, si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia; si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela”, dijo el mandatario en un acto de campaña, en Caracas.