España llevará un registro de quienes rechacen vacunarse contra el covid-19

Tauro y el año 2021

Tauro, en el año 2021 harás realidad lo que te puede lucir como una locura o fantasía. Marte el 6 de enero te impulsa a iniciar aquello que deseas. Urano ha traído cambios para ti y lo continuará haciendo. Te ha estado dando grandes golpes. Pruebas fuertes que has superado. Te has mantenido a flote sobreviviendo y has logrado muchos éxitos en lo económico. Júpiter y Saturno han sido los que te han llevado a grandes cambios laborales, profesionales, sociales y por consecuencia, económicos. Los cuatro eclipses de este año 2021 te servirán para cambiar patrones o conductas que no te sirven de nada y que te atrasan en vez de avanzar. El eclipse lunar del 19 de noviembre crea una transformación personal en ti ya que cae en tu signo. Te inclinas a un cambio de imagen total, sintiéndote más seguro de ti mismo. El amor y el romance están bien aspectados para los meses de febrero, julio y agosto. El año del buey te beneficia ya que estarás concentrado en asuntos laborales, estudio, familia y superación personal. Cuida tu salud: catarros, alergias, dolores musculares. Evita los excesos en TODO. Practica la moderación. Cuida tu peso.

Amor