OMS: contagios de coronavirus suben un 10% en última semana

El velocista campeón mundial Yohan Blake acababa de correr en un encuentro en de atletismo en Jamaica cuando dejó clara su posición: prefiere perderse los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano que vacunarse contra el coronavirus.

“No me voy a vacunar”, le dijo a The Gleaner,un diario de la isla. “Realmente no quiero entrar en esto ahora, pero tengo mis razones”.