Finaliza visita de primer ministro indio a Bangladesh

Una nueva pelea se gesta en el mundo del reparto. El conocido Yomil Hidalgo, desde La Habana, aseguró en una transmisión live que estudió historia de Cuba y de Estados Unidos para tener criterio propio y poder enfrentarse al influencer Alex Otaola y al repartero Chocolate MC. Desde entonces los memes y reacciones han inundado las redes sociales.

“No hablaba de política porque no sabía, porque en ninguna entrevista me preguntaron cosas de política, porque si me hubiesen preguntado hubiese dicho la realidad como la he dicho”, dijo Yomil ante el reclamo de otros artistas e influencers que piden posicionamientos políticos.