Irán: Muere un policía en los disturbios por escasez de agua

Un policía iraní murió en medio de protestas por el desabastecimiento de agua en el inestable suroeste del país, según indicaron el miércoles medios estatales. Al menos dos personas han muerto en el conflicto.

Un agente murió baleado en la ciudad de Mahshar y otro resultó herido por un disparo en la pierna, según la agencia estatal de noticias IRNA.

El reporte acusó a “alborotadores” de la muerte, sin entrar en detalles. En las protestas ya había muerto otro hombre, según reportes en medios iraníes. Irán ha culpado en el pasado a los manifestantes por las muertes registradas en agresivas campañas de represión de las fuerzas de seguridad.

La provincia petrolera de Khuzestan lleva seis días de protestas continuas. En la región viven iraníes de etnia árabe que denuncian discriminación de la teocracia chií iraní.

No es la primera vez que la falta de agua provoca airadas protestas en Irán. El país ha sufrido largos cortes de electricidad en los últimos días, debido en parte a lo que las autoridades describen como una grave sequía. Las precipitaciones han caído casi un 50% en el último año, lo que ha reducido el nivel de agua en los embalses.

“Mientras casi 5 millones de iraníes en Khuzestan no tengan acceso a agua potable limpia, Irán no estará respetando, protegiendo ni cubriendo el derecho al nivel de salud más alto alcanzable”, dijo el grupo Human Rights Activists in Iran.

Las protestas en Khuzestan se producían tras sucesivas olas de contagios en la pandemia del coronavirus, que Irán ha tenido problemas para gestionar. Miles de empleados de la industria petrolera también han ido a la huelga para reclamar mejores salarios y condiciones de trabajo.

Además, la economía Irán ha sufrido bajo las sanciones estadounidenses impuestas desde que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió en 2018 retirar a su país de forma unilateral del acuerdo nuclear de Teherán con potencias internacionales, lo que hundió el valor de la moneda iraní, el rial.