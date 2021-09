Israel recaptura a 4 palestinos que se fugaron de prisión

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 31 de julio de 2000, el palestino Zakaria Zubeidi, entonces líder del grupo rebelde Brigada de los Mártires Al-Aqsa en la localidad de Yenín, Cisjordania, sostiene un retrato de Yasser Arafat mientras posa con otros de sus compañeros después de que incendiaran la prefectura de la localidad. (AP Foto/Mohammed Ballas, Archivo) AP

La policía israelí arrestó el sábado a cuatro de los seis palestinos que escaparon esta semana de una prisión de máxima seguridad, entre ellos un líder guerrillero cuyas acciones lo han convertido en una figura muy conocida en Israel.

Más tarde el sábado, los cuatro reos recapturados fueron presentados por separado en la corte, donde los fiscales intentan presentar cargos por terrorismo contra ellos luego de su escape.

Tras los arrestos del sábado, Israel estaba más cerca de dar la vuelta a una página vergonzosa que expuso fallas serias en su sistema carcelario y convirtió a los prisioneros fugitivos en héroes palestinos.

El viernes en la noche, combatientes palestinos en la Franja de Gaza dispararon un misil hacia territorio israelí, al parecer en una muestra de solidaridad e Israel lanzó ataques aéreos en represalia.

Los cuatro fugitivos fueron recapturados en dos operaciones en el norte de Israel.

A primeras horas del sábado, la policía anunció la captura de dos de ellos, incluido Zakaria Zubeidi, ocultos en un estacionamiento de camiones en la comunidad árabe de Umm al-Ghanam.

El sitio de noticias israelí Haaretz citó a un funcionario de Defensa no identificado, reportó que Zubeidi y otro fugitivo identificado como Mohammed Aradeh se habían estado ocultando en zonas abiertas desde hace tiempo. La fuente agregó que los dos fugados no parecían haber recibido ayuda en su escape y no tenían una ruta planeada.

Zubeidi fue un dirigente rebelde durante la segunda revuelta palestina a principios de la década de 2000.

Si bien había sido vinculado con ataques contra israelíes, también era muy conocido por conceder entrevistas frecuentes a los medios y por una amistad que alguna vez sostuvo con una mujer israelí.

En el curso de los años, Zubeidi recibió amnistía, tomó cursos a nivel universitario y participaba en forma activa en un movimiento teatral en Cisjordania antes de ser detenido nuevamente en 2019 por su presunta implicación en ataques.

Fotografías difundidas por la policía mostraban a Zubeidi esposado y con una venda blanca que le tapaba los ojos cuando se lo llevaban dos agentes.

En un comunicado, la policía afirmó que las fuerzas de seguridad israelíes, incluido el ejército, trabajaban “las 24 horas” para capturar a los fugitivos.

“Todas las fuerzas fueron desplegadas a plena capacidad buscaron en zonas abiertas y recabaron toda información hasta que lograron resolver el rompecabezas para ubicar a estos dos fugitivos”, entre ellos Zubeidi, señaló la policía. La búsqueda de los últimos dos fugitivos continuaba en marcha.

Horas antes, otros dos prisioneros fueron arrestados en Nazaret, una ciudad árabe en el norte de Israel, al oeste de Umm al-Ghanam.

Un video que circula por las redes sociales mostró a policías de Israel esposando a uno de los prisioneros, Yakub Kadari, en el asiento trasero de un vehículo de la policía y preguntándole su nombre. El hombre, que vestía jeans y una camiseta verde, se identifico tranquilamente como Kadari y respondió “sí” cuando se le preguntó si él era uno de los reos que se fugaron. Kadari cumple dos cadenas perpetuas por intento de asesinato y plantar una bomba.

En un comunicado emitido la noche del domingo, el primer ministro israelí Naftali Bennett elogió a las fuerzas de seguridad de Israel por el arresto de los cuatro fugitivos y describió la operación de búsqueda como “determinada y persistente”.