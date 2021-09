Ryanair anuncia planes para contratar a 5.000 personas

Leer más

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha acusado a la comunidad internacional de “financiar” una “oposición perversa”, en referencia a las protestas en las que han participado miles de salvadoreños para mostrar su rechazo al Gobierno.

“Un grupo de personas salió a las calles supuestamente a luchar por la libertad. Esas personas no se movilizaron solas. Lamentablemente han conseguido apoyo de la comunidad internacional. Lo triste es que están financiando a una oposición perversa, que no le importa golpear niños, ancianos, vandalizaron no solo monumentos, sino propiedad pública (...) y no es la primera vez que lo hacen. En todas sus manifestaciones lo hacen”, ha apostillado este miércoles el mandatario, informa el medio salvadoreño ‘La Prensa Gráfica’.