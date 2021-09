ONU contabiliza 350.000 muertos en guerra de Siria

Leer más

El presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, merece crédito por haber tratado de frenar la fuga masiva de capitales de su país prometiendo durante su viaje a Washington que no va a nacionalizar empresas privadas. Pero hay buenas razones por las que sus palabras no alcanzaron para calmar a los inversionistas.

Castillo, un ex maestro de escuela primaria rural cuyo partido se define a sí mismo como “marxista”, dijo en su discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington que “no somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones ”.