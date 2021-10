ONU: Etiopía no tiene derecho a expulsar a sus funcionarios

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 25 de seriembre de 2021, el viceprimer ministro y ministro del Exterior de Etiopía, Demeke Mekonnen Hassen habla ante la Asamblea General de la ONU. Naciones Unidas dijo a Etiopía el viernes 1 de octubre de 2021 que no tiene derecho legal a expulsar a siete de sus funcionarios a los que acusó de “injerencia” en sus asuntos. (Kena Betancur/Pool Photo via AP, File) AP

Naciones Unidas advirtió el viernes a Etiopía que no tiene derecho legal a expulsar a siete de sus funcionarios a los que acusó de “injerencia” en sus asuntos.

Etiopía anunció las expulsiones el jueves. Les dio a los funcionarios un plazo de 72 horas para partir, a medida que crece la presión sobre el gobierno debido al bloqueo a la región de Tigray, donde hay niños muriendo de hambre, según informes.

El vocero de la ONU Farhan Haq dijo que una nota diplomática —enviada a la misión de la ONU en Etiopía y transmitida al primer ministro Abiy Ahmed durante una conversación telefónica con el secretario general Antonio Guterres— expresó la “posición legal de larga data” de la ONU de que la doctrina de declarar a alguien “persona non grata” no se aplica al personal de la ONU.

“La aplicación de esta doctrina a los funcionarios de las Naciones Unidas es contraria a las obligaciones dimanantes de la Carta de las Naciones Unidas y los privilegios e inmunidades que se otorgan a las Naciones Unidas y sus funcionarios”, precisó.

La doctrina de declarar a alguien “persona non grata” se aplica entre Estados y “nosotros no somos un Estado”, afirmó Haq.

El vocero de la ONU no respondió directamente cuando se le preguntó si esto significa que los funcionarios de la ONU permanecerán en Etiopía y que no se irán dentro de las 72 horas de plazo. Insistió que declarar a alguien persona non grata se aplica entre países, y que Naciones Unidas es una organización global con 193 países miembros.

La portavoz de Abiy, Billene Seyoum, no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre la nota diplomática de la ONU y la llamada telefónica del primer ministro al secretario general.

El anuncio etíope fue aparentemente la medida más drástica del gobierno hasta el momento para tratar de limitar la ayuda humanitaria a la región de 6 millones de habitantes luego de casi un año de guerra. La ONU ha denunciado con fuerza creciente la casi paralización del envío de medicamentos, alimentos y combustibles a la región.