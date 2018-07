Nuevo acuerdo deja menos dinero y muchas emociones para vecinos de parque de casas móviles en Hialeah

Un nuevo acuerdo entre los vecinos y los propietarios del terreno que ocupa actualmente el parque de casas móviles Sunny Gardens, en Hialeah, ha vuelto a poner en vilo a decenas de familias.

El Nuevo Herald reportó el viernes que un borrador preliminar incluía la entrega de una suma de $10,000, para ayudar a los residentes en la mudanza, y además aseguraba que estos podrían permanecer en sus casas hasta febrero del 2019.

Una variación en el acuerdo incluyó el fin de semana que recibirán $10,000 quienes se muden en diciembre, y los que esperen hasta febrero del 2019 solo se llevarán $8,000.

La reunión del lunes en la tarde mostró las emociones y reservas que algunos tienen en relación al acuerdo alcanzado con los propietarios del terreno, la compañía Pura Vida.

Con frases como "Nos están dando menos dinero", "Cállate la boca, chico" o "Yo no quiero dar mi título hasta el final", algunos vecinos mostraron su desacuerdo. A este encuentro asistieron los representates legales de los residentes del parque y los de Pura Vida, y el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, que ha mediado en el caso.

El acuerdo no estará finalizado hasta que todos los vecinos firmen el 10 de julio. "No vine aquí a hacer drama", dijo Hernández ante las protestas.

"Primero, quiero darles las gracias a todos por llegar a este acuerdo. Como alcalde solo he querido ayudar a los votantes y a muchas familias que conozco".

Ante los aplausos de los vecinos que apoyan el acuerdo, el alcalde también prometió que intercedería en nombre de aquellos que sí quieren que se lleve a término, aunque no estuvieran las firmas de todos los vecinos.

Por su parte, Nejla Calvo, abogada de Legal Services of Greater Miami, y representante de la asociación de vecinos, dijo que los residentes habían recibido la información sobre el acuerdo en inglés y en español. También destacó que quienes no puedan dar su firma antes del 10 de julio por razones personales, contarán con 15 días más para hacerlo.

"Tengo confianza en que el acuerdo se va a finalizar", dijo Calvo, que fue secundada por muchos vecinos que dijeron que cuanto antes se firmara el acuerdo, ellos recibirían el dinero para comenzar a mudarse.

De las más de 90 familias que vivían en Sunny Gardens Mobile Home Park cuando se anunció en marzo que debían abandonar sus casas antes de noviembre, hoy solo quedan poco más de 70.

En un principio, Pura Vida ofreció pagarles a los vecinos cuyas casas móviles están ubicadas en terrenos sencillos una suma de $5,000, y a los que las tienen ubicadas en terrenos dobles, $6,000. Esta cantidad, que se haría efectiva antes del 30 de junio, disminuiría a medida que extendieran su estancia en el parque.

Por eso, aunque muchos vecinos consideran que el presente acuerdo no es lo que ellos deseaban, lo ven como una opción que les ha dado más tiempo para buscar un mejor lugar para alquilar y un poco más de dinero para dar como depósito.

"Mañana voy a mover mi tráiler. Lo di por $1,000 a una persona que se lo va a llevar para Homestead para dárselo a su mamá. No quiero ver cómo lo destruyen, prefiero darlo por poco dinero", contó Blanca Montano.

Montano fue una de las vecinas que reclamó sus derechos colocando en la puerta de su casa un letrero que decía: "Que nos paguen un precio razonable por nuestro tráiler y nos den un año más, por favor".

"Estoy contenta y más tranquila", reconoció Montano, que ya alquiló un apartamento por más de $1,500 en Villa de las Palmas, también en Hialeah.

Algunos de los residentes que no están satisfechos con el acuerdo prefirieron no ser citados en esta nota para evitar polémicas con sus vecinos. Afirmaron que lo más probable es que firmen el acuerdo para no detener los planes de los otros, pero sí dejaron en claro que hubieran preferido que Pura Vida, que pagó $12,000 por el terreno de 10 acres, les hubiera ofrecido lo que valen sus casas.

Por su parte, el representante de Pura Vida, Javier L. Vázquez, dijo que la compañía había mostrado la "compasión" que les pidió Hernández para alcanzar el acuerdo y que están pagando mucho más de lo que exigen los estatutos de la Florida.

Estos estipulan que en caso que el nuevo propietario del terreno decida venderlo o darle otro uso, se les pague a los dueños de casas móviles ubicados en terrenos simples $1,375, y a los de casas en terrenos dobles, $2,750.

Aunque la oferta inicial de Pura Vida a los vecinos fue mayor que esta cantidad, la situación personal de muchos de ellos, ancianos y enfermos, y sus reducidos ingresos, motivaron las protestas.

Hernández mencionó que está consciente de los retos para encontrar alquileres asequibles en el sur de la Florida, y que por eso considera la construcción de más viviendas en Hialeah como una prioridad de su administración.

"Esto es un negocio privado", dijo, indicando que solo podía actuar como mediador, pero señaló que se propone llevar adelante proyectos y urbanizaciones que combinen fondos públicos y privados en otras áreas de la ciudad de Hialeah.

Siga a Sarah Moreno en Twitter: @SarahMorenoENH.