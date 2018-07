Su gato desapareció y quedaron aterrados cuando lo encontraron: en tres pedazos

Jetter, un gato de color negro y blanco, llegó a la casa de Don Knight y su esposa Marie en Miami después del paso del poderoso huracán Wilma en el 2005 y allí se quedó a vivir hasta hace una semana cuando desapareció de pronto a pesar de su grave artritis.

La pareja puso carteles en la esquina de la SW 78th St y SW 53rd Place, en el condado Miami-Dade, en los que informaba de la desaparición, y un conductor de la empresa de envíos UPS al verlos llevó al matrimonio al otro lado de la calle: allí yacía Jetter cortado en pedazos, en la grama.

“Fue tan terrible. “Hubiera sido una cosa encontrarlo al costado de la calle, quizá haber sido atropellado por un auto, pero esto, ya sabes, es difícil de explicar, (cortado) en tres partes”, dijo Knight al canal 10 local.

Knight dijo que su esposa está desconsolada, y que ambos quieren saber quién lo hizo y por qué.

“Si hay algún payaso deambulando haciendo ese tipo de cosas, ya sabes, quieres sacarlo de las calles, por así decirlo”, dijo el hombre.

Jetter vivía en el patio de la casa, pero nunca se alejaba.

“Cuando íbamos a dar un paseo o íbamos a la casa de un vecino, volvíamos y el esperaba al final de la entrada, pero nunca abandonó el jardín”, dijo Knight. .

La policía de Miami-Dade está investigando.

El caso generó una polémica entre las personas que criticaron a la pareja por mantener el gato fuera de la casa y aquellas a favor del libre movimiento del felino.

"Es horrible matar a un gato así, pero seamos honestos, si hubieras mantenido al gato dentro no habría una historia hoy. Los gatos NO son animales de estar afuera. Los gatos destruyen especies nativas y deben mantenerse en el interior. Si no puede cuidar al gato en el interior, debe encontrarle otra casa", comentó una persona que se identificó como PhoneBill, en internet.

Jackie Russel replicó a ese comentario diciendo que los gatos necesitan estar dentro de las casas solo si sus uñas han sido extraídas.

Otras personas se pronunciaron a favor de endurecer las leyes contra la crueldad animal.

"Esta clase de abuso sucede porque no hay una ley que castigue severamente a los perpetradores", dijo Mathin3D.

Mientras que John Hoff consideró que pudiera tratarse "probablementede un ritual del tercer mundo".