El gobernador Scott dice que no sabe nada de venta de empresa en su fideicomiso ciego

El gobernador Rick Scott dijo el miércoles al Miami Herald que no recuerda el estado financiero de la empresa Continental Structural Plastics cuando renunció como presidente del directorio después de su elección en el 2010.

“Eso fue hace mucho tiempo. No puedo recordar”, dijo Scott sobre la compañía, cuya venta ahora es objeto de escrutinio en medio de críticas de cómo el gobernador ha usado su fideicomiso ciego.

Como reportó el Miami Herald hace unos días, Scott compró una participación mayoritaria en Continental Structural Plastics por una suma no revelada a mediados de los años 2000 y colocó la inversión en un fideicomiso ciego después que lo eligieron a la gobernación de la Florida. La compañía en cuestión, con sede en Michigan, que suministra componentes plásticos ligeros a la industria automotriz, se vendió en $825 millones el 3 de enero del 2017 a un conglomerado japonés.

Las acciones de Scott en CSP eran el activo más valioso en su fideicomiso ciego, establecido para que los funcionarios electos eviten conflictos de interés al no poder tomar decisiones de negocios. La venta de la empresa ayudó a que patrimonio neto aumentara en aproximadamente 55 por ciento.

Aunque el gobernador dice que no recuerda mucho de la compañía, en el 2005 echó mano a $14 millones en efectivo de American Capital Strategies Ltd. para la compra apalancada de Continental Structural Plastics por un precio no revelado.

Scott entonces presidió el directorio de la empresa durante cinco años, durante los cuales la empresa adquirió otras compañías y acumuló deuda. Jon Smith, ejecutivo de CSP que se hizo cargo de las finanzas de la empresa en el 2012, dijo en una entrevista en el 2016 con Plastics News, que después que Scott presidió la compañía la firma quedó “casi en la insolvencia y tenía deudas con altos intereses”.

Se ha informado que Scott transfirió CSP a su empresa de inversiones después que llegó a la gobernación, pero documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores muestran que no transfirió la administración de la empresa hasta el 2012, cuando hizo que G. Scott Capital Partners se encargara en calidad de socio gerente.

Scott dice que no tiene conocimiento de la venta de la compañía, a pesar de registros empresariales que muestran que inversiones en la empresa por parte de su esposa. Ann, controlaban la entidad corporativa a través de la cual el gobernador tenía sus acciones en CSP. Scott dijo el miércoles después de un evento en Hialeah como parte de su campaña al Senado federal que “no tenía idea” de quién negoció la venta.

“Todo estaba en un fideicomiso ciego”, dijo. “Yo no sé nada de eso”.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito debate en este momento si una demanda que impugna el uso del fideicomiso ciego por parte de Scott debe ir a juicio.

Los reporteros Marco Cartolano y Mary Ellen Klas, del Miami Herald, contribuyeron a esta nota.