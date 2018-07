Votantes en Florida se registran como en el 2014, cuando ganaron los republicanos

Si bien los organizadores de March for Our Lives son el grupo de más alto perfil que busca registrar a los votantes de Florida antes de las elecciones de mitad de término del 2018, no son el único grupo en el espectro político que trata de inscribir a votantes jóvenes en el estado indeciso más grande del país.





Datos recientes de TargetSmart, una firma de datos que trabaja en nombre de los demócratas, muestran que los votantes de entre 18 y 29 años conforman una gran parte de votantes recién inscriptos en los dos meses y medio después del tiroteo de la escuela secundaria de Parkland, en Florida, en comparación con el dos meses y medio antes del tiroteo.

Pero una mirada más profunda al archivo de votantes de Florida muestra que el incremento después de Parkland, donde el número total de jóvenes que se inscribieron para votar aumentó 41 por ciento en los dos meses y medio tras el tiroteo, coincide con las tendencias durante las elecciones parciales del 2014, en las cuales los republicanos pudieron mantener el control en Tallahassee y recuperar un competitivo asiento de Miami en el Congreso.

De diciembre del 2013 a abril del 2014, los votantes de entre 18 y 29 años aumentaron en 19 puntos porcentuales durante el mismo período de análisis de TargetSmart en 2018, según los datos proporcionados por el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Florida, Daniel A. Smith. El aumento en los jóvenes que se registran se debe en parte a que los supervisores electorales y otros grupos buscaron a jóvenes de secundaria que podrán votar por primera vez en noviembre.

“Hay un salto en marzo [del 2018], pero sospecho que es el mismo tipo de impacto de cuando los supervisores salen y registran a los votantes, algo que hemos visto en otros años electorales”, dijo Smith. “He observado las tendencias de registro de votantes, y son cíclicas. Hay muchos factores externos que están en juego además de un individuo que piense que quiere registrarse para votar, incluyendo campañas de registro de votantes por parte de otros grupos”.

En los primeros seis meses del 2018, los votantes jóvenes de entre 18 y 29 años representaron el 34 por ciento de todos los nuevos votantes registrados en Florida, o 97,962 personas en total. La participación de los votantes jóvenes recién registrados aumentó del 28 por ciento en enero del 2018, antes del tiroteo, al 40 por ciento en marzo, el mes después del tiroteo y cuando ocurrieron manifestaciones de March For Our Lives en todo el país. En abril, mayo y junio del 2018, las cifras se han estabilizado. Los votantes jóvenes representaron el 35, 36 y 35 por ciento de los nuevos votantes registrados en los últimos tres meses.

La mayoría de los votantes jóvenes tampoco se están registrando como demócratas.

En los dos meses y medio antes del tiroteo, el 29 por ciento de los votantes jóvenes recién registrados lo hicieron como demócratas, un número que aumentó a 33 en los dos meses y medio posteriores al tiroteo. Pero esas cifras subieron sólo marginalmente en comparación con el mismo período en el ciclo del 2014, cuando el 28 por ciento de los votantes jóvenes recién registrados se registraron como demócratas de diciembre a mediados de febrero y el 28.64 se registró como demócrata desde mediados de febrero hasta abril.

Una gran cantidad de jóvenes votantes se registra sin una afiliación partidista y los demócratas superan a los republicanos entre los votantes jóvenes recién registrados. Florida tiene unas primarias cerradas, lo que significa que solo los demócratas y republicanos registrados como tal pueden votar en las elecciones primarias respectivas de su partido.





“La proporción de personas entre 18 y 29 años fluctuará un poco”, dijo Smith. “Florida es más singular ... hay cientos de personas mudándose a Florida todos los días, hay miles de personas cada semana convirtiéndose en ciudadanos estadounidenses y muchas de ellas no tienen entre 18 y 29 años, mientras que en otros estados tienes el registro para los jóvenes de 18 años, que ayuda a aumentar un poco esos números “.

Smith dijo que el final del verano traerá otro aumento en los jóvenes que se registren para votar, ya que grupos externos de izquierda y la derecha, junto a grupos no partidistas, aceleran sus esfuerzos para registrar a votantes. Y los organizadores de March for Our Lives seguramente serán parte de ese esfuerzo, ya que el grupo recientemente llegó a la mitad de su trayecto en una gira nacional de verano que ha pasado por 16 estados y que el 28 de julio se detendrá en Tallahassee.

“A donde sea que vayamos, estamos aprendiendo que todos quieren ser escuchados en nuestro sistema político”, dijo la organizadora de March For Our Lives, Jaclyn Corin, en un comunicado de prensa. “También estamos aprendiendo que tenemos un largo camino por recorrer antes de que todos puedan ser escuchados. La votación es el siguiente paso, y es por eso que estamos agradecidos a líderes como [el alcalde de Los Ángeles, Eric] Garcetti, quienes están ayudando a los estudiantes a tomar decisiones clara en las urnas”.

Pero Smith dijo que si los organizadores de March For Our Lives estaban detrás de un número significativo de nuevos votantes registrados en Florida en los meses posteriores al tiroteo de Parkland, su impacto podría ser mayor que el de los grupos externos que priorizan el registro de personas en las semanas antes de una elección. En un documento del 2018 en Estudios Electorales, Smith encontró que los nuevos votantes de Florida que se registran más cerca de una elección tienen más probabilidades de votar en esa elección, pero es menos probable que voten en futuras elecciones, a diferencia de los que se registran más lejos del día de las elecciones.

Sin embargo, la prueba final sobre la inscripción de votantes jóvenes no se conocerá hasta después de los comicios de noviembre, cuando los floridanos elegirán un nuevo gobernador y votarán en la competencia más cara para el Senado de EEUU. Solo el 20 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años que se registraron desde diciembre del 2013 hasta abril del 2014 votaron en noviembre. En comparación, alrededor del 60 por ciento de los nuevos votantes de entre 45 y 64 años registrados en el mismo período terminó votando.

“Claramente, no vamos a saber hasta después de las elecciones, cuando realmente podremos medir cuántos de estos votantes recién inscritos fueron a las urnas”, dijo Smith.