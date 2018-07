Otro ex policía de Biscayne Park admite haber inculpado falsamente a negros

La investigación federal de un grupo de ex policías de Biscayne Park acusados de incriminar a personas inocentes se amplió esta semana cuando otro policía fue acusado de falsificar órdenes de arresto de dos hombres por orden del entonces jefe de la Policía.

Guillermo Ravelo, despedido de la Policía de Biscayne Park a principios de este año, se declaró culpable el jueves en el tribunal federal de Miami de un cargo de infringir los derechos de los hombres falsamente incriminados, uno acusado de dos allanamientos de morada en el 2013 y el otro de cinco robos en automóviles en el 2014. Los cargos contra los hombres, los dos negros, al final fueron desestimados.

Ravelo, de 37 años, también se declaró culpable de usar fuerza excesiva durante una parada de tráfico en Biscayne Park en el 2013 cuando golpeó a un sospechoso esposado en plena cara con el puño cerrado.

La admisión de Ravelo de los falsos arrestos intensifica la atención sobre el ex jefe de Policía de Biscayne Park, Raimundo Atesiano, de 52 años, encausado en junio con otros dos ex agentes, Raúl Fernández y Charlie Dayoub, de un cargo de confabulación por inculpar falsamente a un joven de 16 años por allanamientos de morada no aclarados, solamente con el objetivo de que Atesiano pudiera reportar que se habían aclarado todos los delitos contra la propiedad en esa jurisdicción en el 2013. Ese adolescente también era negro.

Biscayne Park reportó haber resuelto 29 de 30 casos de allanamiento de morada durante el tiempo que Atesiano fue jefe de la Policía en el 2013 y el 2014. Pero ahora ese récord estelar queda destrozado por la realidad de que por lo menos 11 de esos casos se basaron en reportes de arresto falsificados, según las autoridades federales.

Los fiscales esperan agregar un cargo adicional al encausamiento de Atesiano por confabularse para infringir los derechos civiles, relacionado directamente con uno de los arrestos de Ravelo. Entretanto, Fernández y Dayoub tienen planeado cambiar sus declaraciones y aceptar su culpabilidad en una audiencia fijada para el 3 de agosto, según documentos judiciales. La Fiscalía dijo que Atesiano ordenó a los dos agentes inculpar al adolescente falsificando declaraciones juradas para justificar la orden de arresto.

Fernández, Dayoub y ahora Ravelo están cooperando con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y con la Fiscalía Estatal en el caso contra Atesiano.

Atesiano ha negado repetidas veces las alegaciones en su contra y se declaró inocente mientras espera el juicio. Su abogado defensor, Richard Docobo, cuestionó la integridad de los policías que decidieron colaborar con las autoridades federales para reducir el tiempo que pudieran pasar presos.

El nuevo jefe de la Policía de Biscayne Park y la administradora municipal insisten en que han implementado cambios significativos en los años transcurridos desde que Atesiano renunció en medio de una investigación de alegaciones de caracterización racial y otros asuntos.

Tras el encausamiento de Atesiano en junio, el Miami Herald obtuvo registros internos públicos que sugieren que durante el tiempo que dirigió la Policía de Biscayne Park mandos policiales presionaron a algunos agentes para que inculparan al azar a negros para que pareciera que los casos estaban solucionados.

En un reporte sobre dicha pesquisa, cuatro policías —una tercera parte del pequeño departamento— le dijeron a un investigador ajeno al departamento que recibieron órdenes de armar todas las acusaciones para de este modo mejorar el perfil del departamento en lo que se refiere a la tasa de delitos.

En febrero del 2014, Atesiano le dijo a Ravelo que quería que arrestara a Erasmus Banmah, de 31 años, por cinco robos en vehículos que no se habían aclarado, a pesar de saber que “no había ninguna evidencia” de que había cometido los delitos, dijeron los fiscales. Dos días después, Ravelo llenó cinco solicitudes de arresto donde se acusaba falsamente a Banmah de los robos que ocurrieron en cinco lugares diferentes de Biscayne Park.

En cada uno de los casos, Ravelo “afirmó falsamente en una orden de arresto que Banmah lo llevó al lugar de cada robo y confesó los artículos que se llevó”, señalaron los fiscales.

En enero del 2013, Atesiano ordenó a Ravelo que arrestara a Clarens Desrouleaux, de 35 años, por dos allanamientos de morada que no se habían aclarado. El agente firmó dos órdenes de arresto donde afirmaba falsamente que Desrouleaux “había confesado haber cometido los robos”, alegan los fiscales.

El jueves Ravelo admitió su culpabilidad en un tribunal federal.