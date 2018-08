Vinculan inversión del gobernador de Florida con Putin

La declaración de información financiera federal de 125 páginas presentada recientemente por el gobernador de Florida, Rick Scott, enumeró al menos $50,000 en ingresos el año pasado de la venta de acciones de valores corporativos en Navigator Holdings, Ltd.

Navigator Holdings es una empresa naviera que se especializa en el transporte de gas licuado de petróleo para compañías internacionales de energía, empresas estatales de servicios públicos y comerciantes de materias primas, según un perfil corporativo del servicio de noticias Reuters.

Uno de los principales clientes de Navigator es una compañía de energía rusa conectada con el Kremlin. La compañía rusa es Sibur, cuyos dueños incluyen al yerno del presidente ruso, Vladimir Putin, y un oligarca ruso que enfrenta sanciones del gobierno de Estados Unidos, según el New York Times.

Una inversión en Navigator se convirtió en un problema público en junio para el secretario de Comercio del presidente Trump, Wilbur Ross, quien desactivó sus acciones de Navigator poco después de que el Times lo cuestionara sobre el tema el otoño pasado, informó el periódico.

La declaración de Scott, que presentó el viernes pasado ante el Senado de Estados Unidos, enumeró los ingresos de su esposa Ann por la acción entre $50,001 y $100,000, y que Rick Scott ganó entre $0 y $201 en ingresos por ganancias de capital. La declaración señaló que las acciones ya no están en manos de los Scotts, que tienen activos de al menos $255 millones.

La propiedad anterior de los Scotts de las acciones de Navigator no habría salido a la luz si no se le hubiese requerido al gobernador republicano -que se postula para el Senado- que hiciera una revelación completa de sus tenencias financieras.

En un comunicado, la campaña de Scott dijo: “El gobernador Scott ya no tiene una inversión en Navigator Holdings. De todos modos, el gobernador no tuvo ningún papel en la selección de esa inversión. El fideicomiso ciego es administrado por un profesional financiero independiente que decide qué activos se compran, venden o cambian. Las reglas del fideicomiso ciego evitan que cualquier activo específico o el valor de esos activos dentro del fideicomiso se divulguen al gobernador, y esos requisitos siempre se han cumplido. Cuando se le preguntó recientemente, el gobernador Scott tenía claro que él cree que Putin no es nuestro amigo o aliado, y no se debe confiar en él”.

En un acto de campaña en Boca Raton el 18 de julio, Scott dijo a los periodistas que estaba “completamente en desacuerdo” con Trump sobre cualquier afirmación de que se podía confiar en Putin.

“Putin no es nuestro aliado. Él es un enemigo “, dijo Scott, según un informe del Sun-Sentinel. “Soy muy escéptico de cualquier cosa que él diga. No confío en Putin”.

Scott no ha dicho si continuará usando un fideicomiso ciego si es elegido para el Senado de Estados Unidos en noviembre.