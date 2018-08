Salen a la luz nexos de Scott con contratista del Sunpass que está en problemas

Semanas antes de que el sistema de peaje SunPass de Florida colapsara, el gobernador Rick Scott estaba en una recaudación de fondos en Dallas recolectando donaciones para su campaña al Senado de Estados Unidos.

Entre los anfitriones de la reunión de mayo se encontraba un importante accionista de la compañía que está bajo escrutinio por los problemas con el SunPass, junto con dos de sus familiares.

Y el día antes de que el Departamento de Transporte de la Florida enviara una carta amenazando con penalizar a Conduent State & Local Solutions por persistentes problemas con el sistema de facturación del SunPass, Scott fue el centro de un almuerzo de recaudación de fondos, esta vez en Washington, D.C.

El anfitrión ese día era el cabildero en Tallahassee de Conduent.

Suscríbase

En una conferencia de prensa en Tampa el jueves por la mañana, Scott respondió las preguntas de los periodistas sobre el SunPass y negó que las contribuciones de campaña relacionadas con el proveedor del sistema de peaje impacten su toma de decisiones.

“Cualquiera que quiera contribuir, cuando contribuyeron a mi candidatura para gobernador o si quieren contribuir con esto [su postulación al Senado de EEUU] saben exactamente mis posiciones y lo que voy a hacer “, dijo Scott. “Hago todo lo que puedo para asegurarme de que no existan conflictos”.

Los críticos dicen que las donaciones podrían explicar lo que ellos dicen que ha sido una acción lenta para penalizar a Conduent por problemas que han enojado a los usuarios del SunPass durante dos meses.

“Si el gobernador Rick Scott realmente no está en deuda con las donaciones políticas de multimillonarios vinculados a Conduent Inc., solicitaría una investigación sobre el vendedor de SunPass responsable de este total fracaso”, dijo Marisol Samayoa, vocera de la Cámara de Representantes de Florida en un correo electronico “Ahora la pregunta es en realidad: ¿a quién le afecta realmente una investigación, a él o a Conduent?”

Los demócratas de Florida, incluido el oponente de Scott, el senador federal Bill Nelson, han apelado a Scott en las últimas semanas para pedir cuentas a Conduent y al Departamento de Transporte de Florida (FDOT).

Samayoa dijo que los representantes estatales, incluida la representante Kionne McGhee, demócrata de Miami, se han comunicado con Scott pero no han recibido respuesta.

Lauren Schenone, vocera de la campaña para el Senado de Scott, dijo en un correo electrónico que Scott no toma decisiones basadas en donaciones políticas.

“Esta recaudación de fondos desde el comienzo de mayo no tuvo absolutamente nada que ver con el SunPass o los problemas que comenzaron a ocurrir el mes pasado”, dijo Schenone. “El gobernador Scott también ha sido claro en que las fallas de este proveedor son inaceptables y que se están tomando medidas para que rindan cuentas”.

Conduent dijo que su sistema de facturación está funcionando nuevamente. Pero todavía tiene 170 millones de cargos atrasados y está trabajando en una prolongada interrupción en la tecnología de servicio al cliente.

“Vamos a idear un proceso en el que creo que a cualquiera que haya sufrido sobregiros en su cuenta, el DOT les reembolsará el dinero si esta ha sido la causa”, dijo Scott el jueves. “Descubriremos qué sucedió y luego intentaremos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder”.

El 8 de mayo, Scott asistió a una recaudación de fondos para su campaña por el Senado en la casa de Terry y Robert B. Rowling. El evento de Texas recaudó varias decenas de miles de dólares. Entre los coanfitriones esa noche se encontraban el multimillonario de Dallas Darwin Deason, su esposa, Katerina, y su hijo, Doug Deason.

De acuerdo con un informe de campaña de julio del 2018, las tres Deasons donaron cada uno $5,400 a Rick Scott esa semana, la contribución personal máxima permitida.

Los comienzos de Darwin Deason con Conduent datan del 2010, cuando Xerox Corp. adquirió Affiliated Computer Services, una empresa de tecnología que supervisaba servicios como el sistema de peaje de Estados Unidos E-ZPass, según la revista Forbes.

Cuando Conduent Inc. se separó de Xerox en el 2017, Deason mantuvo acciones en ambas compañías. De acuerdo con los registros de la compañía, Deason tiene más de 12 millones de acciones en Conduent Inc., y posee el poder de voto único de acuerdo con los registros de la compañía firmados en febrero del 2018. Ahora es el quinto mayor accionista de Xerox.

Su hijo Doug maneja los activos de la familia Deason. Ninguno de los miembros de la familia Deason respondió para que hicieran comentarios.

Entre los otros donantes del área de Dallas en un comité anfitrión estaban el ejecutivo Eric Affeldt de ClubCorp., quien dio la máxima donación individual de $5,400; el inversionista James Huffines ($2,700); Kenny Troutt, presidente de Mount Vernon Investments, y Lisa Troutt ($5,400 cada uno); Joseph Popolo, presidente de Freeman Companies ($5,000); Dary Stone, presidente de R.D. Stone Investments($5,400) y el inversionista Tom Hicks, ex dueño del equipo de béisbol de los Texas Rangers($5,400).

También en mayo, Scott recibió un cheque por $2,700 de un residente de Midland, Texas: el ex presidente George W. Bush.

Conduent emplea a Ballard Partners como su cabildero de Tallahassee. El director de la firma, Brian Ballard, fue el anfitrión del almuerzo de recaudación de fondos de campaña del Senado de Scott en Washington, D.C., el 28 de junio. Ballard, jefe de gabinete del ex gobernador Bob Martínez, juega un importante papel en la política estatal y recaudó fondos para las dos inauguraciones de Scott como gobernador. Reunió $97,000 en contribuciones de campaña para Scott, según el informe de la campaña de Scott para el Senado a mediados de este año.

Ballard dijo que su empresa ha trabajado principalmente para Conduent en el sur de la Florida, no con el estado o el FDOT.

“Personalmente, nunca me he involucrado en eso, y nunca he hablado con el DOT sobre el SunPass”, dijo Ballard. “No conozco los datos sobre ese contrato”.

Dijo que se enteró de los problemas de la empresa en las noticias.

La firma de Ballard tiene aproximadamente 200 clientes, incluidos los Yankees de Nueva York y la US Sugar Corp., y Conduent no se encuentra entre las más destacadas. Conduent le paga a la empresa de cabildeo alrededor de $5,000 al mes —un modesto enganche mensual en Tallahassee — y Ballard dijo que nunca se le ocurrió pedirle a Conduent que haga donaciones de campaña a ningún candidato.

Ballard también es cabildero de HNTB Corp., un consultor del FDOT al que el estado ha pagado millones de dólares para supervisar el transporte, incluido el sistema de peaje SunPass para la Empresa del Turpike de Florida.

Cuando el Tampa Bay Times contactó a HNTB, un vocero remitió al reportero al FDOT para que comentara.

El reportero de Tampa Bay Times, Howard Altman, contribuyó a este artículo.