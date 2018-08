Esta candidata de Florida se metió en aprietos por mostrar título universitario

Cuando a la candidata republicana Melissa Howard, de Florida, la acusaron de no tener un grado universitario, voló de inmediato a Ohio para buscar lo que afirmó era su diploma que certificaba que se había graduado en marketing en la Universidad de Miami.

Howard competirá en las primarias el 28 de agosto para un escaño en la cámara de representantes de la Asamblea Legislativa estatal por el distrito 73. Su contrincante es el abogado de Sarasota Tommy Gregory.

Howard se vio obligada a mostrar un título luego de que el portal Florida News Online cuestionó su formación educativa la semana pasada, de acuerdo con CBS News.

Al regresar de Ohio, Howard distribuyó a varios medios de comunicación fotos de lo que ella aseveraba era su título aniversario y publicó en Facebook lo que parecía ser la transcripción de sus credenciales educativas.

“¡La verdad te hará libre!”, expresó en esa red social. “¡Solo me tomó una noche volar de regreso a mi antiguo terreno de batalla para atrapar a mi oponente en otra mentira”, dijo, según el Herald Tribune.

“Pero un correo electrónico explosivo enviado al Herald-Tribune por la asesora general de la Universidad de Miami, Robin Parker, declara inequívocamente que Howard nunca se graduó. Y Parker también apunta al diploma que se ve en las imágenes, exponiendo una serie de razones por las cuales no parece ser auténtico”, informó ese medio.

Florida News Online a su vez detalló que el centro universitario dijo que no ofrece licenciatura en Marketing, sino en Negocios. Además, el diploma que mostró la candidata tiene las firmas de James C. Garland, presidente, y Robert C. Johnson, decano.

Pero Johnson no habría firmado el diploma porque no fue decano de la escuela de Negocios, según Florida News Online.

Parker confirmó a ese medio que Howard asistió a la universidad, pero no se graduó.

Howard no respondió directamente a las solicitudes de comentarios. En las redes sociales, Howard dijo que su esposo estaba siendo tratado en un hospital por problemas cardíacos. El hombre ya ha sido dado de alta.

“Melissa se enfoca en su familia, no en noticias falsas”, dijo Anthony Pedicini, un consultor de campaña, a FloridaPolitics.com.

El sábado por la tarde, Howard había eliminado su cuenta de Twitter y había borrado varias publicaciones sobre sus credenciales educativas en Facebook, según el canal 10 local.