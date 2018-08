Candidata de Florida admite que mostró un diploma universitario falso y pide disculpas

La candidata republicana Melissa Howard, de Florida, admitió que mostró un diploma falso y pidió disculpas, pero dijo que permanecerá en la contienda por la nominación de su partido para un escaño en la cámara de representantes de la Asamblea Legislativa estatal.

“No fue mi intención engañar a nadie. Cometí un error al decir que completé mi título [universitario]. Lo que hice estuvo mal y es un mal ejemplo para alguien que busca el servicio público. Me mantendré en la carrera e intentaré ganar y liderar con el ejemplo a partir de ahora”, dijo Howard en un comunicado.

Howard no explicó cómo o dónde obtuvo el diploma. Tampoco explicó por qué tergiversó falsamente sus credenciales académicas, a pesar de que no tener un título universitario no la descalifica para postularse para un cargo público, de acuerdo con el diario The Washington Post.

La candidata causó revuelo la semana pasada al ser acusada de no tener un título universitario, por lo que viajó de inmediato a Ohio para buscar lo que afirmó era su diploma que certificaba que se había graduado en marketing en la Universidad de Miami.

Al regresar de Ohio, Howard distribuyó a varios medios de comunicación fotos de lo que ella aseveraba era su título universitario y publicó en Facebook lo que parecía ser la transcripción de sus credenciales educativas.

“Pero un correo electrónico explosivo enviado al Herald-Tribune por la asesora general de la Universidad de Miami, Robin Parker, declara inequívocamente que Howard nunca se graduó. Y Parker también apunta al diploma que se ve en las imágenes, exponiendo una serie de razones por las cuales no parece ser auténtico”, informó ese medio.

Florida News Online a su vez detalló que el centro universitario dijo que no ofrece licenciatura en Marketing, sino en Negocios. Además, el diploma que mostró la candidata tiene las firmas de James C. Garland, presidente, y Robert C. Johnson, decano, pero que este último no estaba a cargo de la escuela de Negocios.

Howard competirá en las primarias el 28 de agosto para un escaño en la cámara de representantes de la Asamblea Legislativa estatal por el distrito 73. Su contrincante es el abogado de Sarasota Tommy Gregory.