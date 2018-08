Estos son los empleos mejor pagados en EEUU. ¿Por qué son tan escasos en Miami?

Una nueva lista de los 25 empleos mejor pagados en Estados Unidos, emitida por el portal de trabajos y carrera Glassdoor, confirma que las mejores oportunidades se encuentran en el campo de la tecnología informática y la salud.

La mayoría de las vacantes disponibles para estos empleos tan cotizados se encuentran en ciudades como Nueva York, Boston, San Francisco, Los Angeles, Seattle, Atlanta, Austin, Washington, D.C. y en la Florida, en algunos casos, en Tampa u Orlando.

La lista la encabezan tres empleos del sector de la salud: médico, con un salario promedio de $195,842 y más de 3,000 ofertas de trabajo; administrador de farmacia ($146,412) y más de 2,000 ofertas, y farmaceútico ($127,120) con 2,534 posiciones disponibles. También se incluye la labor de asistente médico (Physician Assistant), con un salario de $108,761 y más de 8,000 posiciones por cubrir, y la de enfermera ($106,962) y más de 14,000 oportunidades de empleo.

Los empleos de tecnología, análisis de datos y desarrollo de programas informáticos predominan en la lista, que incluye 13 tipos de trabajos en este campo. Un gerente de desarrollo de software, por ejemplo, puede devengar un salario de $108,879 y cuenta con más de 1,000 plazas disponibles para solicitar o crecer en esta especialidad. Uno en la misma posición de liderazgo, pero encargado de la administración de aplicaciones digitales, puede ganar $104,048.

A nivel local llama la atención de los resultados del informe que solo uno de esos empleos bien pagados, el de abogado, con un salario promedio de $96,678, ofrece más de 50 posiciones vacantes en el área de Miami.

El informe que elaboró Glassdoor a partir de datos recopilados desde julio del 2017 tomó en consideración el título y el salario promedio básico de los empleos más solicitados. A su vez, excluyó las altas posiciones ejecutivas como las de directores corporativos y jefes de operaciones y finanzas.

En la lista se hayan además empleos de consejero corporativo ($115,580), arquitecto empresarial ($115,944) y consejero sobre impuestos ($96,175).

Para los recién graduados universitarios, la mayor cantidad de ofertas se producen también en el sector de la computación, según la National Association for Colleges and Employers (NACE). Le siguen en esta lista los que se reciben de Economía (61.5 por ciento), Contabilidad (61.2 por ciento), Ingeniería (59 por ciento) y Administración de empresas (54.3 por ciento). Del campo de las Humanidades la primera que sale en la lista es Sociología/Trabajo social con 42.5 por ciento y Psicología con 39.2 por ciento

Miami, pocos empleos bien remunerados

El hecho de que en esta lista de Glassdoor no se destaque Miami como una ciudad con una oferta de empleos bien remunerados confirma uno de los retos que deben enfrentar trabajadores, políticos y empresas locales.

“Los salarios que tenemos en Miami y los sectores en que trabaja la mayoría de la gente son bastante precarios”, dijo Tobias Pfutze, profesor de economía de Florida International University (FIU).

El académico señaló que Miami, como destino turístico, se ha enfocado en la industria de la hospitalidad y los servicios.

“Estos son sectores que requieren de una mano de obra no muy calificada y que no pagan muy bien”, añadió.

Entonces, ¿qué trabajos se encuentran en Miami además de los del sector turísticos?

Una búsqueda en Google de “local jobs” arrojó que existen empleos disponibles en el puerto de Miami, especialmente en la entrega y recogida de mercancías, y en el Aeropuerto, principalmente enfocados en la seguridad. También otros portales de trabajo ofrecen oportunidades para ensambladores, especialistas en seguros para una compañía como Allstate, y personal para trabajar en almacenes, con un salario de $10 a $11 por hora.

El servicio postal de Estados Unidos también ofrece posiciones con salarios que pagan entre $14.92 y $33.10 por hora, para las que se ofrece entrenamiento. Un requisito clave es tener la ciudadanía de Estados Unidos.

El profesor Pfutze no ve una solución a corto plazo para crear empleos mejor pagados y atraer más empresas tecnológicas al área.

“El problema que tenemos es que el capital humano en general no es muy alto. Hay muchos inmigrantes que tienen estudios en su país de origen que no han convalidado en Estados Unidos. Miami no es un lugar muy atractivo para inversores potenciales que creen buenos empleos de tecnología, software y en el sector de salud”, concluyó.

Siga a Sarah Moreno en Twitter: @SarahMorenoENH