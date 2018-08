Ron DeSantis recibe fuertes críticas por comentario sobre su rival afroamericano Andrew Gillum

El candidato republicano para gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue fuertemente criticado el miércoles tras referirse a su rival demócrata, el afroamericano Andrew Gillum, con una frase vista por muchos como de doble connotación y sesgo racista.

La frase usada durante una entrevista con Fox News, “The last thing we need to do is to monkey this up” , quiere decir que “lo último que debemos hacer ahora es echar a perder las cosas”. Algunos, sin embargo, la han interpretado como un insulto racial debido a que el candidato Gillum es negro.

La polémica llega un día después de la votación que marcó el martes inicio de lo que será la contienda del próximo 6 de noviembre.

“Lo último que deberíamos hacer es echar las cosas a perder tratando de aceptar una agenda socialista con enormes aumentos de impuestos y quebrando al estado. Eso no va a funcionar. Eso no es bueno para el estado de Florida”, dijo DeSantis a Fox News.

Su declaración repercutió rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios salieron al paso con sus comentarios.

“Esto no es una indirecta, es algo extremadamente directo”, escribió un usuario.

“Ron DeSantis sabe exactamente lo que está haciendo”, comentó otra usuaria.

Ron DeSantis critica en Fox News a su rival en la carrera a gobernador de Florida, Andrew Gillum, diciendo que no es momento de ‘monkey this up’ (¿revolucionar todo a lo loco?).



La polémica nace de que Gillum es afroamericano y ‘monkey’ es... mono.pic.twitter.com/cDSvr9yxVt — Emilio Doménech (@Nanisimo) August 29, 2018

La presidenta del Partido Demócrata en Florida, Tierrie Rizzo, escribió en Twitter: “Es asqueroso que Ron DeSantis esté lanzando su campaña electoral con indirectas racistas”.

El portavoz de DeSantis, Stephen Lawson, respondió a las acusaciones de racismo diciendo que eran caracterizaciones “absurdas”, según reportó The Washington Post.

“Ron DeSantis obviamente estaba hablando de que Florida no tome la decisión equivocada de adoptar las políticas socialistas que defiende Andrew Gillum”, dijo Lawson. “Caracterizarlo como cualquier otra cosa es absurdo”, reportó el diario estadounidense.

La palabra mono y sus sinónimos han sido utilizadas en el pasado peyorativamente para referirse a las personas de raza negra en Estados Unidos. El ejemplo más reciente fue el que involucró a la artista Roseanne Barr, cuya comedia en televisión fue cancelada después de calificar a la ex asesora de Obama, Valerie Jarett, como “una mezcla entre la Hermandad Musulmana y el Planeta de los Simios”.

También un comentario visto como racista contra la ex primera dama, Michelle Obama, costó el puesto al presentador de origen venezolano Rodner Figueroa, despedido de la cadena Univision en marzo del 2015.

En noviembre de 2016, la alcaldesa de Clay, en Virginia Occidental, Beverly Whaling, renunció después de celebrar un post racista publicado por una usuaria en Facebook, que comparaba también a Michelle Obama con un “chimpancé en tacones”.

La conductora de Fox News, Sandra Smith, a quien DeSantis dijo la controvertida frase el miércoles, se disculpó con su audiencia.

“Durante la entrevista, hizo lo que algunos llaman un comentario inapropiado sobre su oponente demócrata, Andrew Gillum”, dijo la presentadora. “No aprobamos este lenguaje”.