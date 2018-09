Lista de tiendas que pueden haber recibido la carne contaminada que se ordenó recoger la semana pasada

Algunas de la cadenas de supermercados más grandes del país integran la lista de tiendas que, según un aviso que emitió el domingo el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Estados Unidos (USDA), posiblemente recibieron las 132,606 libras de carne que la compañía Cargill Meat Solutions mandó a recoger el jueves.

Cargill ordenó la recogida de los productos, ya que “se elaboraron de una parte de la res que podría estar contaminada con la bacteria E. coli O26”, dijo el aviso de recogida.

Esto tuvo lugar después que 18 enfermedades causadas por E. coli —15 en la Florida, entre ellas una muerte— de la misma E. coli O26 que se rastrearon hasta productos de Cargill que el supermercado Publix ordenó recoger en agosto.

Todos los productos se elaboraron en junio y solo deberían estar en los congeladores de los consumidores. Cada vez que el USDA da a conocer una lista con vistas a una recogida, lo hace con sumo cuidado: “El Servicio de Inspección en la Seguridad de los Alimentos Food tiene motivos para creer” que estas tiendas recibieron el producto, pero en la lista “tal vez no aparezcan todas las tiendas que han recibido el producto o quizás no incluya lugares que en realidad no recibieron el producto en cuestión”.

A continuación, la lista de las tiendas:

▪ Safeway — Todas las tiendas del país.

▪ Meijer — Todas las tiendas del país.

▪ Sam’s Club — Todas las tiendas del país.

▪ Target — Tiendas de la Florida; Iowa; California; la tienda ubicada en el 5452 Corbin Way, Denton, TX; y la tienda ubicada en el 4 Walker Way, West Jefferson, OH.

▪ Central Meat & Provision Co. — La tienda ubicada en el 1603 National Avenue, San Diego, CA.

▪ Save Mart — La tienda ubicada en el 9999 Niblick Drive, Roseville, CA.

▪ Yosemite Wholesale — La tienda ubicada en el 2674 Vassar Avenue, Merced, CA.

▪ Canal Fulton Provision — La tienda ubicada en el 2014 Locust Street, Canal Fulton, OH.