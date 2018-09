Problemas financieros de ex esposo de María Elvira Salazar le complican la vida a la candidata al Congreso

En momentos que lleva una campaña competitiva por un escaño congresual, la ex presentadora de televisión María Elvira Salazar tiene que hacer frente a problemas financieros heredados de su antiguo matrimonio.

Ocho años después de separarse del diseñador y constructor de viviendas Renzo Maietto, la decisión de Salazar de invertir millones en bienes raíces en Miami con su entonces esposo antes del colapso financiero del 2008 la ha dejado con problemas serios. Su patrimonio neto es negativo y Salazar es personalmente responsable de un préstamo hipotecario en ejecución después que dejó de pagar un préstamo de $2 millones.

Salazar dice que esos problemas están completamente fuera de su control, tanto en su origen como su solución: cuando la pareja se divorció en el verano del 2010, Maietto indicó en un acuerdo que pagaría la hipoteca de la propiedad en cuestión, en Radcliffe Manor, donde la pareja había esperado vivir con sus dos hijas. Salazar también le entregó el título de la propiedad a su entonces esposo.

“El Sr. Maietto aceptó en al acuerdo de divorcio asumir toda las responsabilidad por la propiedad”, dijo Salazar al Miami Herald.

Suscríbase

Pero jurídicamente los problemas todavía son de ella. Y acusaciones de que Maietto cometió fraude en la exención tributaria de la vivienda principal durante un período en que Salazar era la dueña oficial de la propiedad, pudiera pesar sobre su campaña en una carrera difícil con Donna Shalala, ex presidenta de la Universidad de Miami.

Los dolores de cabeza de Salazar datan de 1999, cuando ella y Maietto se casaron poco después que ella se divorciara de su primer esposo. Comenzando con propiedades en Key Biscayne, la pareja comenzó a tomar préstamos para adquirir al menos ocho propiedades en Miami-Dade, desde Brickell hasta South Miami.

El matrimonio asumió la deuda sobre las propiedades como individuos en vez de a través de una corporación, lo que los hizo responsables personalmente de las deudas. Salazar dice que lo hicieron así, en lo fundamental, porque vivían en las casas que compraban.

SHARE COPY LINK El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ofreció su apoyo en un video a la candidata republicana María Elvira Salazar por el codiciado distrito 27 de Miami-Dade que deja vacante la congresista Ileana Ros-Lehtinen.

En total, la pareja asumió deudas por aproximadamente $6.8 millones entre el 2000 y el 2007, un período en que el valor de las propiedades inmobiliarias subía significativamente. Al principio les fue bien y vendieron en $915,000 la casa en Key Biscayne con que Salazar se quedó de su primer matrimonio, y otra en la misma zona por $2.45 millones.

Pero a medida que el matrimonio compraba propiedades más grandes y costosas, el mercado inmobiliario comenzó a perder valor repentinamente y la empezó a tener problemas. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló en el 2008, todavía tenían $5 millones en préstamos hipotecarios, en su mayoría vinculados con dos viviendas cerca del campus de Coral Gables de la Universidad de Miami que la pareja dividió cuando se separaron.

El más emblemático de esos préstamos fue una hipoteca de $2 millones sobre la propiedad que Maietto todavía tiene en 7400 SW 72 Ct., que la pareja compró en $780,000, demolió y volvió a construir con planes de mudarse al lugar cuando terminaran las obras.

La residencia en 7400 SW 72 Ct., que el prestamista está tratando de ejecutar una hipoetca de $2 millones obtenida por María Elvira Salazar y Renzo Maietto.

Pero antes que se construyera la nueva mansión, Salazar dice que se separó de Maietto. Salazar se quitó del título de propiedad par se mantuvo como deudora en el préstamo hipotecario emitido por JP Morgan Chase. Y a principios del 2015, el banco alega que la pareja entró en mora en los pagos de la hipoteca.

Maietto, de 71 años, dijo al Miami Herald en una declaración que no podía hacer los pagos mensuales y está tratando de modificar el préstamo. Salazar, de 56 años dice que ese período de problemas financieros y personales es “uno de los más difíciles de mi vida”. Tanto Maietto como Salazar pidieron al Herald que enviara sus preguntas por escrito.

“Nuestra familia no estuvo exenta de la recesión económica que afectó a tantas personas en ese momento. Yo también enfrentaba el final de un matrimonio de 10 años a la vez que manejaba un programa de televisión exitoso”, expresó Salazar en una declaración. “Durante esos tiempos difíciles, mi prioridad siempre fue el bienestar emocional de mis hijas”.

SHARE COPY LINK María Elvira Salazar se convirtió el martes en la candidata republicana por el reñido escaño que deja Ileana Ros-Lehtinen en el distrito 27 del sur de la Florida.

La hipoteca es una deuda grande para Salazar, ex periodista de televisión que dejó el medio cuando decidió lanzarse a la política y postulase por el escaño legislativo de Miami que deja la representante federal Ileana Ros-Lehtinen, quien decidió retirarse. Aunque Salazar se quitó del título de propiedad de la casa de su esposo, a los bancos no les interesa quién es dueño de la propiedad, únicamente quien toma el préstamo hipotecario. Su declaración financiera federal indica que el valor de sus activos asciende a $1.8 millones, pero su patrimonio neto queda en territorio negativo una vez que se toma en cuenta la hipoteca sobre la casa de su ex esposo.

Pero los problemas son más que financieros.

Antes que Salazar se quitara del título de propiedad a mediados del 2010, Maietto comenzó a alquilar la casa, según la Oficina del Tasador de Propiedades de Miami-Dade, que investigó alegaciones de fraude en la exención tributaria por la vivienda principal después de una denuncia anónima hace cinco años. La Oficina del Tasador consideró que Maietto había alquilado la propiedad entre el 2010 y el 2013, aunque reclamó la exención tributaria por vivienda principal.

La Oficina del Tasador impuso un gravamen de aproximadamente $7,000 sobre la propiedad el 5 de noviembre del 2013, que Maietto pagó dos meses después. Salazar estuvo incluida en el título de propiedad solamente los primeros seis meses del período en cuestión, y dice que nunca se mudó a la casa después que concluyeron las obras de construcción.

“María Elvira no tuvo responsabilidad alguna por la queja de la exención tributaria”, dijo Maietto. “Cuando nos divorciamos yo ya estaba viviendo en la casa”.

Antes de separarse, la pareja también tuvo que hacer frente a la deuda de otra casa donde Salazar dice que vivió con sus hijas durante la separación. Los registros judiciales muestran que Salazar y Maietto demandaron a Wells Fargo, alegando que la entidad de préstamo que refinanció su préstamo hipotecario sobre la propiedad de 6601 SW 71 Ave. había infringido leyes estatales sobre prácticas comerciales injustas y la ley federal que regula los préstamos al ocultar un cargo de $10,000 durante el cierre.

Abogados de Wells Fargo calificaron la demanda de frívola, dijeron que la pareja recibió $500,000 en efectivo con el refinanciamiento y convencieron a un juez federal para que desestimara la demanda en el 2010. Los abogados alegaron que Salazar y Maietto estaban tratando de salir de la deuda presentando una demanda frívola y trataron de que se impusieran sanciones a la pareja y sus abogados. La moción fue rechazada, pero solamente después que un funcionario judicial amonestó a los abogados de Salazar por “malos criterios”.

Maietto y Salazar dijeron que el efectivo liberado en la refinanciación se usó para ayudar a pagar la construcción de la casa en 7400 SW 72 Ct. Dijeron que sus abogados les recomendaron que demandaran.

Uno de esos abogados, Julio C. Marrero, es bien conocido en un vecindario en el distrito que Salazar espera representar. El individuo era parte de un grupo de propietarios demandados por la Ciudad de Miami por la administración de edificios de apartamentos en mal estado en una zona históricamente negra de Coconut Grove. La firma jurídica de Marrero también representa a Salazar y Maietto en la demanda por ejecución hipotecaria contra JP Morgan Chase.

Salazar dijo que Maietto contrató a Marrero.

“Cualquier problema sobre la administración de propiedades del Sr. Marrero debe discutirla directamente con él”, dijo Salazar.

Los registros de la propiedad indican que Salazar vendió en $1 millón en el 2012 la propiedad con que se quedó en el divorcio. Salazar vive ahora en Coral Gables.